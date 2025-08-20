Danh mục
Lưu Quyền Phước đoạt huy chương vàng tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17

HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17-2025, vận động viên (VĐV) Lưu Quyền Phước đã mang về huy chương vàng cá nhân nam nội dung quyền sáng tạo.

luu-quyen-phuoc-1.jpg
VĐV Lưu Quyền Phước (Gia Lai) giành HCV tại Giải vô địch taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 khởi tranh từ ngày 19 đến 21-8 tại tỉnh Khánh Hòa. Giải đấu thu hút hơn 320 VĐV trong nước và các quốc gia: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore. Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng (lứa tuổi thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch), biểu diễn quyền (nội dung tiêu chuẩn, sáng tạo).

Trong đó, đội tuyển Taekwondo Việt Nam góp mặt với nhiều gương mặt quen thuộc như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai, Trần Thị Ánh Tuyết…

304a8615d4f45caa05e5.jpg
VĐV Lưu Quyền Phước (thứ 2 từ trái sang) đoạt huy chương vàng tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Đông Nam Á phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức, nhằm tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn cho VĐV; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia. Đây cũng được xem là cuộc kiểm tra chuyên môn để Taekwondo Việt Nam tuyển chọn lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay.

