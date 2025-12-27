Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 1.300 người tham gia Giải chạy APC Green Color Run 2025

(GLO)- Sáng 27-12, tại Khu đô thị Suối Hội Phú (phường Hội Phú), Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai tổ chức Giải chạy APC Green Color Run 2025 với thông điệp vì môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

Giải thu hút hơn 1.300 vận động viên tham gia, chủ yếu là cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của nhà trường.

giai-chay-green-color-2025.jpg
Giải chạy thu hút 1.300 vận động viên tham gia. Ảnh: Hoàng Hoài

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm: 5 km, 3 km và 1 km, phù hợp với nhiều lứa tuổi, trong đó cự ly 1 km dành cho học sinh nhỏ tuổi.

Không chỉ là hoạt động thể thao, APC Green Color Run 2025 còn hướng đến việc lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích rèn luyện thể chất và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng học đường.

trao-9129.jpg
Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai trao tặng 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai đã trao tặng 30 suất quà (tổng trị giá 15 triệu đồng) cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 phường Hội Phú, Diên Hồng và Pleiku, góp phần chia sẻ, động viên các em vươn lên trong học tập.

