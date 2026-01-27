Khi tình yêu bóng đá lan tỏa ở cộng đồng

(GLO)- Tại xã Phú Túc có nhiều người tâm huyết gầy dựng sân chơi thiết thực cho nhiều em nhỏ yêu thích bóng đá sau giờ học.

Thông qua tập luyện, thi đấu, các em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, mà còn được hướng dẫn kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng.

1. Anh Ksor Phiên hiện là công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc. Thuở nhở, mỗi dịp hè tại nơi thuộc vùng “chảo lửa” huyện Krông Pa (cũ), Phiên cùng bạn bè trong xóm vẫn hăng say đá bóng không biết mệt, rồi trao nhau những tấm “huy chương” tự chế từ ổ khóa cũ - chứa đựng niềm vui và khát khao cháy bỏng.

Anh Ksor Phiên huấn luyện cho các em ở KR3 Warriors FC. Ảnh: R’Ô HOK

Thời sinh viên, Ksor Phiên (ở tổ 5, xã Phú Túc) là thành viên đội bóng Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, thi đấu ở nhiều giải bóng đá sinh viên và phong trào. Tốt nghiệp đại học năm 2016, anh Phiên về công tác tại UBND huyện Krông Pa (cũ). Được địa phương tin tưởng, anh nhiều lần đảm nhận vai trò HLV các đội thiếu niên, nhi đồng tham dự các giải đấu cấp tỉnh.

“Là công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tôi có điều kiện gặp gỡ, gần gũi và biết rõ bà con xã Phú Túc rất yêu bóng đá, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, các sân chơi thể thao bài bản còn hạn chế, khiến nhiều em thiếu điều kiện tập luyện thường xuyên, đúng phương pháp. Trong những chuyến đưa các em đi thi đấu tại Pleiku và các địa phương lân cận, tôi nhận thấy nhiều lớp bóng đá cộng đồng hoạt động hiệu quả. Từ đó, ấp ủ mong muốn xây dựng một mô hình tương tự tại quê nhà” - anh Phiên chia sẻ.

Năm 2022, anh Phiên gặp anh Nguyễn Văn Thắng-cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, từng khoác áo U21 Việt Nam. Cả hai cùng thành lập lớp bóng đá cộng đồng Nguyễn Thắng nhằm tạo môi trường rèn luyện cho các em nhỏ đam mê bóng đá. Đến năm 2024, khi anh Thắng trở lại thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, anh Phiên tiếp quản lớp bóng đá và đổi tên thành KR3 Warriors FC hoạt động đến nay.

KR3 Warriors FC hiện có 25 em (độ tuổi từ 13 - 15) tập luyện thường xuyên theo định hướng đào tạo lâu dài. CLB miễn phí học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, thường xuyên giao lưu, thi đấu với các trung tâm bóng đá cộng đồng trong tỉnh, đại diện địa phương tham dự các giải đấu cấp tỉnh.

Em Kpă Rcom Quý Lộc (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ: “Niềm đam mê bóng đá của em đã được thỏa mãn khi tập luyện thường xuyên tại KR3 Warriors FC. Các thầy hướng dẫn rất tận tình, giúp em rèn luyện kỹ thuật, hiểu về chiến thuật. Không chỉ có vậy, các thầy còn định hướng để chúng em trở thành công dân tốt, trước tiên là nỗ lực học văn hóa thật giỏi. Năng lực văn hóa sẽ giúp chúng em hoàn thiện bản thân, trở thành cầu thủ thi đấu tốt”.

KR3 Warriors FC cũng đã đào tạo được một số cầu thủ chất lượng để mở ra cơ hội cho các em có thể hướng đến theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tiêu biểu như cầu thủ Nguyễn Lâm Đại đã thi đấu cho đội U17 Bình Định.

2. Sau khi tốt nghiệp ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2018 (chuyên ngành bóng đá), anh Nguyễn Đức Trí (ở tổ 2) tiếp tục theo học các lớp HLV, trọng tài futsal và bóng đá cộng đồng. Năm 2024, anh Trí (hiện là giáo viên giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành) thành lập CLB bóng đá cộng đồng Krông Pa Kids, nhằm tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, phát hiện và đào tạo cầu thủ có năng khiếu, bổ sung nguồn cho các đội tuyển trẻ của tỉnh.

Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng Krông Pa Kids thu hút nhiều em nhỏ hăng say tập luyện, thi đấu. Ảnh: R’Ô HOK

CLB bóng đá cộng đồng Krông Pa Kids hiện có khoảng 60 em nhỏ, chia thành một lớp bóng đá cộng đồng và hai lớp nâng cao cho học sinh tiểu học và THCS (từ 6 - 13 tuổi), tập luyện đều đặn vào các ngày trong tuần.

“Trong mỗi buổi học, tôi áp dụng phương pháp giảng dạy trực quan, thị phạm kết hợp thực hành, đan xen học và chơi, tạo sự hứng khởi cho các em. Nhờ đó, các em cải thiện rõ rệt thể chất, kỹ thuật chơi bóng, đồng thời nâng cao kỷ luật, tinh thần đoàn kết và kỹ năng phối hợp nhóm” - HLV Trí chia sẻ.

CLB tích cực tham gia các giải bóng đá phong trào, tổ chức giao lưu, thi đấu nhằm trao đổi kinh nghiệm, tạo cơ hội cho các em cọ xát, lan tỏa tình yêu bóng đá. CLB đã đóng góp một cầu thủ cho đội tuyển U9 tỉnh Gia Lai (cũ) tham dự Giải U9 toàn quốc - Toyota Cup 2024.

Gần đây nhất, từ ngày 10 đến 11-1, CLB tổ chức Giải bóng đá U10 mở rộng tranh cúp Krông Pa Kids lần thứ I, quy tụ 84 cầu thủ nhí đến từ 6 CLB, trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng trong tỉnh, tạo nên những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn. Kết quả, CLB bóng đá cộng đồng Krông Pa Kids đạt giải ba.

Từ những bước đi nhỏ nhưng vững chắc, các CLB bóng đá cộng đồng ở xã Phú Túc đang góp phần tạo nền tảng cho phong trào thể thao cơ sở, gieo mầm bóng đá trẻ phát triển xanh tươi.