Hấp dẫn “Đêm Võ đài Bình Định - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”

Theo Ban Tổ chức, sự kiện võ thuật đặc sắc mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 hứa hẹn sẽ khuấy động không gian đầu năm mới của tỉnh Gia Lai. Chương trình sẽ diễn ra từ 19 giờ 30: Tại Quảng trường xã Tây Sơn vào các đêm mùng 4 và mùng 5 Tết; tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Quy Nhơn vào các đêm mùng 7 và mùng 8 Tết và tại Quảng trường Đại đoàn kết - Pleiku vào các đêm mùng 9 và mùng 10 Tết.

Biểu diễn võ cổ truyền trong "Đêm Võ đài Bình Định".

Mỗi đêm sẽ có 4 trận đấu đối kháng đỉnh cao giữa các võ sĩ đến từ các đội tuyển, võ đường danh tiếng trong và ngoài tỉnh như; Phan Tấn Triều, Đoàn Nhật Huy (Võ đường Phan Thọ - Tây Sơn), Đinh Bảo Kiệt, Nguyễn Gia Bảo (Võ đường Phi Long Vinh - Tuy Phước), Năm Thuận (Võ đường Năm Phương - An Nhơn), Trần Hưng Nam Việt (Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội - Quy Nhơn), Phạm Trần Bảo Trân, Trần Phạm Vũ Việt, Tạ Nhật Tân (Võ đường Kim Hồng - Đắk Lắk), Đinh Hóa, Trịnh Đức Quân, Phạm Gia Kiên (Võ đường Năm Châu - Pleiku), Nguyễn Thị Nhi Quỳnh, Trần Chí Trọng (Võ đường Trung Trụ - Hoài Nhơn), Tạ Thanh Hậu (Võ đường Năm Tân - An Nhơn), Đinh Thị Như Ý (Võ đường Đinh Đà - Cao Sơn Hà - Quảng Ngãi)…

"Đêm Võ đài Bình Định" với những trận so tài hấp dẫn.

Đây đều là những gương mặt đã khẳng định tên tuổi tại các giải quốc gia ở bộ môn Võ cổ truyền và Kickboxing. Với kỹ thuật điêu luyện, đòn thế hiểm hóc, những cú đá uy lực cùng những pha ra đòn dũng mãnh, các võ sĩ hứa hẹn mang đến những màn so tài kịch tính, mãn nhãn và giàu cảm xúc cho khán giả.

Không chỉ dừng lại ở các trận đấu đối kháng hấp dẫn, “Đêm Võ đài Bình Định” còn là không gian tôn vinh tinh hoa võ học miền đất Võ. Du khách và người dân sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn Quyền thuật, Thập bát ban binh khí đặc trưng, hòa cùng âm vang trống hội, múa lân rộn ràng - tái hiện khí chất hào sảng, tinh thần thượng võ của vùng đất Bình Định hào kiệt.

Múa trống hội trong "Đêm Võ đài Bình Định"

Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa giá trị di sản võ cổ truyền Bình Định mà còn tạo điểm nhấn văn hóa - thể thao ấn tượng trong dịp đầu xuân. Đây cũng là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện mở màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách trong và ngoài nước khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc cốt cách con người cùng bề dày lịch sử - văn hóa của miền đất Võ.

Múa lân trong "Đêm Võ đài Bình Định".

Được duy trì từ năm 2016, “Đêm Võ đài Bình Định” đã trở thành thương hiệu văn hóa - thể thao đặc trưng, góp phần quảng bá giá trị lịch sử, truyền thống của Võ cổ truyền Bình Định nói riêng và hình ảnh danh lam thắng cảnh, con người Bình Định nói chung.

Đông đảo du khách đến với "Đêm Võ đài Bình Định".

Đến với “Đêm Võ đài Bình Định - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, khán giả không chỉ được chứng kiến những trận so găng quyết liệt, những lối đánh đẹp mắt mà còn được hòa mình vào bầu không khí thượng đài sôi động, hào khí đầu xuân - nơi tinh thần thượng võ được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ.