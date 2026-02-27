Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hội thao chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(GLO)- Ngày 27-2, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) tổ chức hội thao chào mừng 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam thu hút trên 100 vận động viên là viên chức, người lao động trong bệnh viện tham gia.

Hội thao diễn ra trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Tham gia hội thao, các vận động viên thi đấu các bộ môn: Kéo co, chạy Việt dã vòng quanh bệnh viện và chạy 100m.

z7569952959803-62b4151fe8d426faa7a9c7808732c12a.jpg
Các vận động viên thi đấu môn kéo co. Ảnh: Như Nguyện

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao 6 giải toàn đoàn gồm (1 giải nhất; 1 giải nhì; 1 giải ba và 3 giải khuyến khích). Trong đó, Nhất toàn đoàn thuộc về đội liên quân Khối 4 và Khối 8 (gồm các khoa hệ ngoại và 3 khoa lẻ); Nhì toàn đoàn thuộc về đội Khối 5 (khối khám, cấp cứu và cận lâm sàng), đội Khối 3 (khối Nội) đạt giải Ba toàn đoàn.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã trao 36 giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các các bộ môn: Kéo co (6 giải), chạy Việt dã (20 giải) và chạy 100m (10 giải).

z7569952977846-57c5b7ab468be3dfd6b63909dd930983.jpg
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội Nhất, Nhì và Ba. Ảnh: Như Nguyện

Hội thao là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Đây cũng là sân chơi bổ ích, thường niên, là dịp để viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Gia Lai rèn luyện sức khỏe góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

