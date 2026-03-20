AFC hoãn toàn bộ đấu thầu đăng cai Asian Cup 2031 và 2035

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa hủy toàn bộ quy trình đấu thầu đăng cai Asian Cup 2031 và 2035. Nguyên nhân xuất phát từ việc FIFA yêu cầu AFC chuyển giải đấu số 1 châu lục sang các năm chẵn, thay vì giữ lịch như hiện tại.

Theo AP, quyết định được AFC gửi tới các Liên đoàn thành viên vài tuần sau khi công bố danh sách các ứng viên quan tâm. Trước đó, nhiều quốc gia như Australia, Kuwait và Hàn Quốc bày tỏ mong muốn đăng cai 1 trong 2 kỳ giải, trong khi Nhật Bản hướng tới Asian Cup 2035.

Trong thư, AFC cho biết FIFA đã thông báo về kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu toàn cầu, đồng thời mong muốn giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển nam của châu Á được tổ chức vào các năm chẵn.

Asian Cup có khả năng sẽ chuyển sang các năm chẵn. Ảnh: Znews

Sau quá trình đánh giá, AFC xác nhận họ đã đồng ý và khẳng định “quy trình đấu thầu cho các kỳ 2031 và 2035 sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn”; qua đó mở ra khả năng Asian Cup sẽ chuyển sang các năm chẵn như 2032 và 2036.

Trong trường hợp này, Asian Cup sẽ diễn ra trùng năm với nhiều giải đấu lớn khác như Euro của UEFA hay Copa America tại Nam Mỹ, tạo nên một năm bội thực ở bóng đá cấp đội tuyển.

Được biết, lịch thi đấu quốc tế do FIFA quản lý vốn được xây dựng dài hạn, hiện đã lên kế hoạch tới năm 2030, bao gồm cả Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Lịch này cũng quy định thời điểm các CLB bắt buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại, vòng chung kết và các trận giao hữu. Như vậy, Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.