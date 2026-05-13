Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

Sự xuất hiện của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hay huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik trong ngày khai màn của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã chứng minh sức hút mà ngày hội bóng đá trẻ mang lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức và huấn luyện viên Kim Sang-sik xuất hiện trong lễ khai mạc cho thấy sức hút của bóng đá trẻ.

Ngay cả bầu Đức - người rất hiếm khi đến xem đội bóng thi đấu ở V.League mùa này cũng theo dõi sát sao các trận đấu ngay từ Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng đến sân Pleiku.

Không khó để thấy hình ảnh ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngồi một mình ở góc sân chăm chú theo dõi từng tình huống bóng và bày tỏ thích thú với sự hồn nhiên của các cầu thủ nhí.

Dù chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu, song nó đặc biệt khi là giải trẻ hiếm hoi quy tụ nhiều đội bóng đến từ các nền bóng đá phát triển hàng đầu trong châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Hầu hết các khán đài ở sân Pleiku đã được lấp đầy trong ngày khai mạc.

Không như các trận đấu của HAGL tại V.League, hầu hết các khán đài tại Festival được lấp đầy với khoảng 7.000 khán giả. Với những người mộ điệu tại Gia Lai, đã từ lâu họ không được chìm đắm trong bầu không khí cuồng nhiệt như vậy.

Và khán giả đã không phải nuối tiếc khi bên cạnh bữa tiệc thuần bóng đá, họ còn thưởng thức lễ khai mạc với những tiết mục đặc sắc mang âm hưởng của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Các cầu trường ở phố núi đã sôi sục với bóng đá trẻ.

Đông đảo khán giả ồ lên thích thú, giơ điện thoại quay lại những màn biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên ấn tượng của những nghệ sĩ nhí hay tiết mục võ cổ truyền Bình Định đầy ngoạn mục.

Chị Võ Thùy Trâm (phường Pleiku) hồ hởi: “Nghe có giải bóng đá trẻ nên tôi dẫn con trai đi xem vì cháu rất đam mê bóng đá. Tôi thật sự bất ngờ với các tiết mục ở buổi lễ khai mạc, vừa đậm đà bản sắc văn hóa, vừa có nét sôi động, khỏe khoắn và hiện đại”.

Cổ động viên của PVF đồng hành cùng các cầu thủ trẻ xuyên suốt giải đấu.

Trong các trận đấu tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng hay sân Pleiku cũng luôn thường trực đông đảo đội ngũ cổ động viên. Trong đó có nhiều người đến từ các tỉnh, thành khác.

Anh Nguyễn Trung Nam (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Tôi có dịp đi công tác ở Pleiku vài ngày thì trùng hợp lại có giải bóng đá trẻ và có cả đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An thi đấu, nên tôi đến sân cổ vũ cho các cháu.

Không ngờ ở đây tôi cũng gặp những đồng hương có cùng đam mê, chúng tôi gặp nhau và hàn huyên. Nếu không có bóng đá, có lẽ tôi sẽ không có cơ hội gặp gỡ thêm những người bạn như vậy”.

Người hâm mộ Sông Lam Nghệ An cổ vũ cho đội bóng trẻ quê hương.

Trong khi đó, anh Phan Văn Thu (TP. Hồ Chí Minh) - cha của cầu thủ Phan Việt Đức của U14 LPBank HAGL - cũng rất ấn tượng với giải đấu. Vốn hâm mộ đội bóng phố núi, anh đã cho con trai thi tuyển vào Học viện bóng đá LPBank HAGL và trúng tuyển, là thành viên lứa học viên thứ 7 của học viện.

Dù khoảng cách xa xôi, song anh vẫn thường xuyên thu xếp công việc để đồng hành cùng con trai trong các giải đấu. Festival lần này, anh cùng các phụ huynh của đội U14 LPBank HAGL đã có dịp tập trung cổ động cho các con cũng như tham gia các hoạt động trải nghiệm phong cảnh, ẩm thực phố núi.

Anh Phan Văn Thu (TP. Hồ Chí Minh) lên Gia Lai đồng hành cùng con tại Festival.

“Với tôi, Gia Lai là một nơi rất đáng sống với khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon và rất nhiều hoạt động thể thao tầm cỡ. Nơi đây xứng đáng được biết đến nhiều hơn khi giàu tiềm năng du lịch.

Festival lần này là cơ hội rất quý giá cho các con khi được cọ xát cùng nhiều đội bóng mạnh trong nước và quốc tế. Hy vọng giải sẽ giúp các con trưởng thành hơn, vững tin nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của mình” - anh Thu chia sẻ.