Gia Lai đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-6 với sự tham gia của 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại.
Vòng chung kết gồm 3 trận đấu để xác định các đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.
Việc đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.
Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 có sự tham gia của 14 đội bóng, diễn ra từ ngày 24-3 đến 7-6. Trong đó, giai đoạn lượt đi diễn ra từ ngày 24-3 đến 25-4, lượt về từ ngày 6-5 đến 7-6.
Tại vòng loại, các đội được chia thành 2 bảng đấu thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để tính điểm, xếp hạng ở vòng loại. Bảng A gồm: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Tại đây, 4 đội xuất sắc nhất sẽ tranh 3 suất thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. Ngược lại, 2 đội có thành tích thấp nhất sau vòng loại sẽ phải xuống hạng.