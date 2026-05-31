Gia Lai đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 tại sân vận động Quy Nhơn. 

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-6 với sự tham gia của 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại.

Vòng chung kết gồm 3 trận đấu để xác định các đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-6, trên sân vận động Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Việc đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.

Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 có sự tham gia của 14 đội bóng, diễn ra từ ngày 24-3 đến 7-6. Trong đó, giai đoạn lượt đi diễn ra từ ngày 24-3 đến 25-4, lượt về từ ngày 6-5 đến 7-6.

Tại vòng loại, các đội được chia thành 2 bảng đấu thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để tính điểm, xếp hạng ở vòng loại. Bảng A gồm: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B gồm: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Tại đây, 4 đội xuất sắc nhất sẽ tranh 3 suất thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027. Ngược lại, 2 đội có thành tích thấp nhất sau vòng loại sẽ phải xuống hạng.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

