Gia Lai đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 tại sân vận động Quy Nhơn.

Theo kế hoạch, vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-6 với sự tham gia của 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại.

Vòng chung kết gồm 3 trận đấu để xác định các đội giành quyền thăng hạng lên Giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-6, trên sân vận động Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Việc đăng cai vòng chung kết Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2026 nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.