Xác định 8 đội bóng vào vòng chung kết môn bóng chuyền nam Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Sau nhiều ngày tranh tài, môn bóng chuyền nam tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 đã xác định 8 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết.

Môn bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức thi đấu tại 2 khu vực, thu hút 23 đội bóng tranh tài.

Vòng loại khu vực Quy Nhơn (diễn ra từ ngày 20 đến 21-4 tại sân bóng chuyền của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) có 12 đội bóng tranh tài, được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào vòng chung kết.

Kết thúc vòng loại, 4 đội bóng giành quyền đi tiếp gồm: Khối Xây dựng lực lượng; Khối Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cụm thi đua số 1 (Công an phường Quy Nhơn Đông làm cụm trưởng) và Cụm thi đua số 8 (Công an xã Ân Tường làm cụm trưởng).

Vòng loại khu vực Diên Hồng diễn ra sôi nổi Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vòng loại khu vực phường Diên Hồng (diễn ra từ ngày 18 và 19-4 tại sân bóng chuyền Công an tỉnh) có sự tham gia của 11 đội bóng, chia thành 3 bảng (1 bảng 3 đội và 2 bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội đứng đầu và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Kết quả, 4 đội bóng giành vé đi tiếp gồm: Cụm thi đua số 16 (Công an xã Ia Dreh làm cụm trưởng); Cụm thi đua số 17 (Công an xã Lơ Pang làm cụm trưởng); Cụm thi đua số 18 (Công an xã Kông Bơ La làm cụm trưởng) và Cụm thi đua số 19 (Công an phường An Bình làm cụm trưởng).

Dự kiến, vòng chung kết môn bóng chuyền nam Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 5-2026.

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức thi đấu 8 môn, gồm: bóng chuyền nam, bóng đá nam, việt dã, bơi, chiến sĩ Công an khỏe, kéo co, cầu lông và pickleball; dự kiến hoàn thành trong tháng 5-2026.