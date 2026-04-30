214 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT xã Nhơn Châu năm 2026

(GLO)- Sáng 29-4, tại Quảng trường Cù Lao Xanh, UBND xã Nhơn Châu đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I - 2026.

Đại hội TDTT xã Nhơn Châu lần thứ I - 2026 thu hút 214 vận động viên (VĐV) đến từ các thôn, tham gia tranh tài ở các môn: kéo co nam - nữ, bóng đá bãi biển, đua thuyền và chèo SUP trên biển.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Nhơn Châu năm 2026. Ảnh: Dương Thiên

Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Nhật Duy trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Đại hội TDTT xã Nhơn Châu năm 2026. Ảnh: Dương Thiên

Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã căn cứ kết quả thi đấu từng môn để trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị tham gia thi đấu và giải toàn đoàn (chỉ tính cho đội tham gia đầy đủ ít nhất 3 môn theo quy định).

Ngoài các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT, xã còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai năm 2026 như: nhảy bao bố, bắt vịt, bắt lợn, gánh cát tiếp sức.

Các VĐV tranh tài sôi nổi ở môn bóng đá bãi biển tại Đại hội TDTT xã Nhơn Châu lần thứ I - 2026. Ảnh: Dương Thiên



Trước đó, ngày 27-4, tại bãi biển thôn Đông, Ban tổ chức Đại hội TDTT xã Nhơn Châu đã tổ chức môn thi đấu đầu tiên - bóng đá bãi biển, với sự tham gia của 30 VĐV.

Các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định các đội xếp hạng nhất, nhì và ba. Kết quả chung cuộc, thôn Đông giành hạng nhất, thôn Tây giành hạng nhì và thôn Trung xếp hạng ba. ​

Đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ các đội bóng thi đấu. Ảnh: Dương Thiên

Theo kế hoạch, Đại hội TDTT xã Nhơn Châu lần thứ I - 2026 sẽ bế mạc vào ngày 5-5.

