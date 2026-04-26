Hơn 600 golfer tranh tài Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 25-4, Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway đã khai mạc tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, thu hút hơn 600 golfer tham gia tranh tài.

Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway diễn ra từ ngày 24 đến 27-4.

Theo thể lệ, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy, áp dụng Handicap ngày (System 36) và được chia thành 3 bảng. Cụ thể, bảng A có Handicap từ 0 - 16; bảng B từ 17 - 25; bảng C từ 26 trở lên.

hon-600-golfers-tranh-tai-bamboo-airways-golf-tournament-2026-fairway-to-the-skyway.jpg
VĐV thi đấu tại Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway. Ảnh: ĐVCC

Sau ngày thi đấu đầu tiên, golfer Dương Hắc Long giành giải nhất bảng A; Hoàng Khánh Sơn nhất bảng B; Đỗ Thị Phượng dẫn đầu bảng C.

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây là dịp để các golfer trên toàn quốc giao lưu, kết nối với nhau; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào golf Việt Nam phát triển mạnh mẽ; đồng thời quảng bá những nét đặc sắc, thu hút du khách đến với du lịch golf tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Đăng cai vòng loại Race to Legends trong Vietnam Legends Festival 2026.

Gia Lai dự kiến đăng cai tổ chức vòng loại Race to Legends

(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

null