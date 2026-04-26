Hơn 600 golfer tranh tài Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway

(GLO)- Ngày 25-4, Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway đã khai mạc tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, thu hút hơn 600 golfer tham gia tranh tài.

Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway diễn ra từ ngày 24 đến 27-4.

Theo thể lệ, các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy, áp dụng Handicap ngày (System 36) và được chia thành 3 bảng. Cụ thể, bảng A có Handicap từ 0 - 16; bảng B từ 17 - 25; bảng C từ 26 trở lên.

VĐV thi đấu tại Giải Bamboo Airways Golf Tournament 2026 - Fairway to the Skyway. Ảnh: ĐVCC

Sau ngày thi đấu đầu tiên, golfer Dương Hắc Long giành giải nhất bảng A; Hoàng Khánh Sơn nhất bảng B; Đỗ Thị Phượng dẫn đầu bảng C.

Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây là dịp để các golfer trên toàn quốc giao lưu, kết nối với nhau; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào golf Việt Nam phát triển mạnh mẽ; đồng thời quảng bá những nét đặc sắc, thu hút du khách đến với du lịch golf tại tỉnh Gia Lai.