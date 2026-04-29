Hơn 1.600 vận động viên đăng ký tham gia Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46

(GLO)- Chiều 29-4, Ban Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị.

Giải dự kiến diễn ra trong hai ngày 16 và 17-5 tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, với sự tham dự của lãnh đạo UBND các phường Hội Phú, Pleiku, Diên Hồng; đại diện Công ty Cổ phần Vietrace365, Câu lạc bộ Gia Lai Marathon cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ban Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng lần thứ 46 năm 2026 triển khai các nội dung tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phòng Văn hóa và Xã hội phường Hội Phú báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nêu rõ những nội dung đã hoàn thành cũng như các phần việc đang tiếp tục hoàn thiện.

Đến thời điểm này, UBND phường Hội Phú đã ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban vận động xã hội hóa; xây dựng kế hoạch, điều lệ giải; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng số. Công tác phối hợp được triển khai đồng bộ, huy động sự tham gia của nhiều đơn vị, địa phương. Trong đó, Công ty Cổ phần Vietrace365 đảm nhận chuyên môn, kỹ thuật, hệ thống tính thành tích và truyền thông; Câu lạc bộ Gia Lai Marathon hỗ trợ kết nối cộng đồng runner. UBND các phường Hội Phú, Pleiku, Diên Hồng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, chỉnh trang đô thị và huy động lực lượng phục vụ giải.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất và thống nhất nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, điều hành; tăng cường tuyên truyền; bố trí lực lượng y tế, phương tiện cấp cứu; đồng thời huy động, phân công tình nguyện viên tại các điểm tiếp nước, hướng dẫn đường chạy và hỗ trợ hậu cần.

Sau hơn một tháng mở cổng đăng ký (từ ngày 25-3 đến 28-4), giải đã thu hút 1.606 vận động viên tham gia. Ban Tổ chức hiện đã đóng cổng đăng ký và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các điều kiện phục vụ tổ chức.

Theo kế hoạch, ngày 16-5 sẽ diễn ra lễ khai mạc cùng nội dung chạy KIDS 2,5 km; sáng 17-5 tổ chức các cự ly 21 km, 10 km, 5 km, đồng thời tổng kết và trao giải. Các lực lượng chức năng, y tế và tình nguyện viên sẽ được bố trí đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Ban Tổ chức đang khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10-5-2026, bảo đảm giải diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và thành công.