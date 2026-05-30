Bế mạc Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, tại Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các vận động viên (VĐV) đoạt thành tích cao tại Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026.

Kết quả Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026, ở môn billiards: VĐV Trần Văn Trung (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) giành giải nhất nội dung đơn nam lãnh đạo; cặp VĐV Nguyễn Đức Hồ và Bùi Văn Minh (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam.

Ở môn pickleball, VĐV Mai Quốc Phong và Lê Quang Hiền (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam; Uyên Thu và Trần Hiền (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nữ; Hữu Phúc và Trần Hiền (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Môn bóng bàn, cặp VĐV Đào Minh Diện và Huỳnh Ngọc Trân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nam; Bùi Ngọc Dung và Nguyễn Phan Kiều My (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nữ; Đào Minh Diện và Nguyễn Phan Kiều My (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 diễn ra trong ngày 29 và 30-5; với sự tham gia của gần 100 VĐV là cán bộ, phóng viên, hội viên, người lao động đến từ 6 đơn vị gồm: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai.

Các VĐV tham gia thi đấu ở các môn: bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), pickleball (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), billiards (đôi nam, đơn nam lãnh đạo).

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.