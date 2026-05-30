Bế mạc Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 30-5, tại Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các vận động viên (VĐV) đoạt thành tích cao tại Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026.

Kết quả Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026, ở môn billiards: VĐV Trần Văn Trung (Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) giành giải nhất nội dung đơn nam lãnh đạo; cặp VĐV Nguyễn Đức Hồ và Bùi Văn Minh (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam.

Các VĐV xuất sắc ở nội dung đơn nam lãnh đạo môn billiards tại hội thao. Ảnh: H.V

Ở môn pickleball, VĐV Mai Quốc Phong và Lê Quang Hiền (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam; Uyên Thu và Trần Hiền (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nữ; Hữu Phúc và Trần Hiền (Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở nội dung đôi nam môn pickleball. Ảnh: H.V
Các VĐV xuất sắc nhận giải thưởng nội dung đôi nữ môn pickleball tại hội thao. Ảnh: H.V
Trao giải thưởng cho các cặp VĐV đoạt thành tích cao ở nội dung đôi nam nữ môn pickleball. Ảnh: H.V

Môn bóng bàn, cặp VĐV Đào Minh Diện và Huỳnh Ngọc Trân (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nam; Bùi Ngọc Dung và Nguyễn Phan Kiều My (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đoạt giải nhất nội dung đôi nữ; Đào Minh Diện và Nguyễn Phan Kiều My (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) giành giải nhất nội dung đôi nam nữ.

Các VĐV nhận giải thưởng nội dung đôi nam môn bóng bàn tại Hội thao. Ảnh: H.V
Đại diện Ban tổ chức trao giải thưởng cho các VĐV đoạt thành tích cao ở nội dung đôi nữ môn bóng bàn. Ảnh: H.V
Các VĐV thi đấu xuất sắc ở nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn. Ảnh: H.V

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 diễn ra trong ngày 29 và 30-5; với sự tham gia của gần 100 VĐV là cán bộ, phóng viên, hội viên, người lao động đến từ 6 đơn vị gồm: Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh; Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định; Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh); Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Gia Lai.

Các VĐV tranh tài ở nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn tại Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026. Ảnh: H.V

Các VĐV tham gia thi đấu ở các môn: bóng bàn (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), pickleball (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), billiards (đôi nam, đơn nam lãnh đạo).

Các VĐV thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng kỹ thuật, đẹp mắt và thể hiện tinh thần quyết tâm cao tại hội thao. Ảnh: H.V

Hội thao Báo chí Gia Lai mở rộng năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh giao lưu, tăng cường đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

