Gia Lai: Hàng trăm VĐV chạy bộ chào mừng Ngày thống nhất đất nước 30-4

(GLO)- Sáng 30-4, hàng trăm vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham gia hoạt động chạy bộ chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Tại khu vực hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ), hơn 40 vận động viên (VĐV) tham gia chạy hưởng ứng với chủ đề “Hòa bình quý lắm - Mỗi bước chạy là một lời tri ân” do CLB Chư Păh Runners phối hợp cùng CLB Gia Lai Marathon tổ chức.

Xuất phát từ 5 giờ tại hàng thông trăm tuổi, các chân chạy tham gia chinh phục một số cự ly như: 3,4 km; 5,1 km; 19,75 km và 30,4 km. Cung đường đi qua tuyến đường tránh hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (đường tránh quốc lộ 19) - nổi bật với hình ảnh cầu Đỏ đặc trưng của phố núi.

Các thành viên CLB Chư Păh Runners và CLB Gia Lai Marathon sải bước trên đường chạy. Ảnh: H.H

Ông Lê Đức Lâu - đại diện Ban tổ chức - chia sẻ: “Trong lần tổ chức thứ 2, hoạt động này đón nhận sự hưởng ứng của cộng đồng chạy bộ phong trào Gia Lai. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Cùng thời điểm, tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, hơn 100 chân chạy là thành viên CLB Biển Hồ Runners và các em nhỏ của Trung tâm Giáo dục Minh Trí Pleiku cũng đã sải bước trên đường chạy.​

Đông đảo các VĐV tham gia hoạt động chạy chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: H.H

Anh Nguyễn Quang Cơ - Chủ nhiệm CLB Biển Hồ Runners - chia sẻ: “Cứ vào các dịp lễ trong năm, CLB đều tham gia hưởng ứng với những cuộc chạy dài. Với sự kiện lần này, các thành viên CLB đều hoàn thành cự ly 30,4 km. Đặc biệt, CLB còn được đồng hành cùng hơn 60 em học sinh tham gia chạy hưởng ứng 3,4 km trong khuôn viên Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ. Hoạt động này giúp các em rèn luyện thể chất và trau dồi lòng yêu nước”.

Tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, các VĐV của nhiều nhóm chạy bộ cũng tổ chức hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa trong ngày 30-4.