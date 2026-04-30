Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai: Hàng trăm VĐV chạy bộ chào mừng Ngày thống nhất đất nước 30-4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-4, hàng trăm vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tham gia hoạt động chạy bộ chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Tại khu vực hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ), hơn 40 vận động viên (VĐV) tham gia chạy hưởng ứng với chủ đề “Hòa bình quý lắm - Mỗi bước chạy là một lời tri ân” do CLB Chư Păh Runners phối hợp cùng CLB Gia Lai Marathon tổ chức.

Xuất phát từ 5 giờ tại hàng thông trăm tuổi, các chân chạy tham gia chinh phục một số cự ly như: 3,4 km; 5,1 km; 19,75 km và 30,4 km. Cung đường đi qua tuyến đường tránh hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (đường tránh quốc lộ 19) - nổi bật với hình ảnh cầu Đỏ đặc trưng của phố núi.

Các thành viên CLB Chư Păh Runners và CLB Gia Lai Marathon sải bước trên đường chạy. Ảnh: H.H

Ông Lê Đức Lâu - đại diện Ban tổ chức - chia sẻ: “Trong lần tổ chức thứ 2, hoạt động này đón nhận sự hưởng ứng của cộng đồng chạy bộ phong trào Gia Lai. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Cùng thời điểm, tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, hơn 100 chân chạy là thành viên CLB Biển Hồ Runners và các em nhỏ của Trung tâm Giáo dục Minh Trí Pleiku cũng đã sải bước trên đường chạy.​

Đông đảo các VĐV tham gia hoạt động chạy chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: H.H

Anh Nguyễn Quang Cơ - Chủ nhiệm CLB Biển Hồ Runners - chia sẻ: “Cứ vào các dịp lễ trong năm, CLB đều tham gia hưởng ứng với những cuộc chạy dài. Với sự kiện lần này, các thành viên CLB đều hoàn thành cự ly 30,4 km. Đặc biệt, CLB còn được đồng hành cùng hơn 60 em học sinh tham gia chạy hưởng ứng 3,4 km trong khuôn viên Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ. Hoạt động này giúp các em rèn luyện thể chất và trau dồi lòng yêu nước”.

Tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, các VĐV của nhiều nhóm chạy bộ cũng tổ chức hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, ý nghĩa trong ngày 30-4.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Những bước chạy hướng về cộng đồng

Thể thao

(GLO)- Không chỉ là sân chơi thể thao, thời gian gần đây, các giải chạy tại Gia Lai đang dần trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn rèn luyện sức khỏe với gây quỹ vì cộng đồng và lan tỏa lối sống xanh.

