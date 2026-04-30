Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Từ Tây Nguyên mở ra toàn thắng

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Tây Nguyên giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Chính từ mảnh đất này, những đòn tiến công quyết đoán đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch, tạo bước ngoặt mang tính quyết định cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975. Ảnh tư liệu

Ngày 4-3-1975, Chiến dịch Tây Nguyên chính thức mở màn. Chỉ sau ít ngày, vào 10 và 11-3, quân ta tiến công và giải phóng Buôn Ma Thuột - trận then chốt mang tính đột phá, với nghệ thuật tác chiến bất ngờ, làm đảo lộn hoàn toàn thế bố trí chiến lược của đối phương. Từ đây, hệ thống phòng thủ của chính quyền Sài Gòn nhanh chóng rơi vào rối loạn và tan rã.

Từ ngày 14-3 đến 3-4-1975, đà tiến công được phát triển mạnh mẽ, giải phóng Kon Tum, Gia Lai và toàn bộ Tây Nguyên. Riêng với Gia Lai, ngày 17-3-1975 - ngày Pleiku được giải phóng - trở thành dấu mốc đặc biệt. Đó không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là chiến thắng của ý chí, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết của quân và dân các dân tộc trong tỉnh.

Từ Pleiku, khí thế tiến công lan nhanh xuống vùng duyên hải. Ngày 31-3-1975, Quy Nhơn được giải phóng, đánh dấu bước hoàn tất quá trình giải phóng không gian chiến lược của tỉnh Gia Lai ngày nay. Chuỗi thắng lợi liên tiếp từ đại ngàn đến biển xanh đã góp phần quan trọng làm sụp đổ tuyến phòng thủ miền Trung, tạo thế và lực trực tiếp cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ngày 26-4-1975, chiến dịch cuối cùng bắt đầu. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với Gia Lai, ngày 30-4 là đỉnh cao của một mạch thắng lợi liên tục - từ Tây Nguyên đến duyên hải, từ Pleiku đến Quy Nhơn, từ buôn làng kiên trung đến các tuyến đường chiến lược, từ lòng dân son sắt đến ý chí thống nhất non sông.

Lòng dân làm nên chiến thắng

Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết tinh của đường lối cách mạng đúng đắn, của nghệ thuật quân sự tài tình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng trên hết, đó là chiến thắng của lòng dân.

Nhân dân Pleiku mít tinh mừng quê hương giải phóng, năm 1975. Ảnh tư liệu

Trong những năm tháng chiến tranh, Nhân dân các dân tộc Gia Lai đã chở che cán bộ, nuôi giấu bộ đội, tham gia đấu tranh chính trị, binh vận, bảo vệ cơ sở cách mạng. Nhiều buôn làng trở thành “làng chiến đấu”, thành pháo đài vững chắc giữa chiến trường ác liệt. Biết bao gia đình chịu đựng mất mát, hy sinh nhưng vẫn một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng.

Lịch sử kháng chiến đã ghi danh nhiều tấm gương anh hùng như Kpă Klơng, Kpă Ó, Kpă Thìn, Trần Thị Kỷ, Võ Thị Yến, Huỳnh Thị Ngọc… - những biểu tượng sống động của lòng yêu nước và khí phách kiên trung.

Chính lòng dân đã biến những vùng đất bị kìm kẹp thành căn cứ cách mạng; biến những buôn làng thành “làng thép”, “pháo đài lòng dân”. Ở đó, Nhân dân giữ đường dây liên lạc, bảo vệ cán bộ, kết nối các lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp làm nên thắng lợi cuối cùng.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hào khí ngày 30-4 vẫn vẹn nguyên giá trị. Với Gia Lai, phát huy tinh thần ấy không chỉ là tri ân quá khứ, mà còn là hành động cụ thể trong xây dựng và bảo vệ quê hương hôm nay.

Không gian rộng mở, khát vọng vươn cao

Từ ngày 1-7-2025, Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng, hội tụ cả lợi thế đại ngàn Tây Nguyên và vùng duyên hải với biển, cảng biển, đô thị, dịch vụ, du lịch và logistics. Đây là cơ hội lớn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về tư duy và năng lực phát triển.

Nhân dân Quy Nhơn tham dự mít tinh mừng giải phóng quê hương. Ảnh tư liệu

Bài học từ Đại thắng mùa Xuân nhấn mạnh một điều cốt lõi: phải luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm. Mỗi chủ trương, chính sách đều phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; củng cố niềm tin, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển.

Cùng với đó, Gia Lai cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” - yếu tố có ý nghĩa chiến lược đối với một địa bàn có vị trí đặc thù.

Tinh thần “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” của mùa Xuân 1975 cần được chuyển hóa thành tinh thần đổi mới mạnh mẽ hôm nay: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Từ xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến phát triển kinh tế - tất cả đều cần sự quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả.

Viết tiếp bản hùng ca

Đại thắng mùa Xuân 30-4 là bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, âm hưởng của bản hùng ca ấy vẫn vang vọng trong từng bước chuyển mình hôm nay.

Từ Pleiku đến Quy Nhơn, từ đại ngàn đến biển xanh, từ ký ức chiến tranh đến khát vọng phát triển, Gia Lai đang viết tiếp trang sử mới bằng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh đổi mới và niềm tin vững chắc vào tương lai.

Kỷ niệm 51 năm ngày Đại thắng, mỗi người Gia Lai càng thêm tự hào và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Tự hào để biết ơn. Biết ơn để hành động. Và hành động để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống vẻ vang và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.