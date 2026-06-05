Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

(GLO)- Chiều 5-6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã An Toàn đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương từ đầu năm đến nay.

Theo đó, dù là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, song cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố với 17 tổ chức Đảng và 354 đảng viên, gồm 4 chi bộ cơ sở, 5 chi bộ đơn vị sự nghiệp và 8 chi bộ thôn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,13%; địa phương thu hút được 2 dự án Nhà máy trà Tiến Vua và đang xúc tiến Khu du lịch Đỉnh ngắm mây.

Chủ tịch UBND xã An Toàn Đinh Văn Nghin nêu kiến nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Tuy nhiên, hiện xã còn gặp khó khăn về biên chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ bổ sung nhân lực, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển.

Tại buổi làm việc, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ chế, điều kiện hoạt động, giúp địa phương vận hành hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận kết quả bước đầu sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở An Toàn; đồng thời, đánh giá cao khi xã đạt mức tăng trưởng trên 8% trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo Trung ương và của tỉnh; rà soát, nhận diện rõ hạn chế để có giải pháp khắc phục cụ thể, khả thi; phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện; kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.

Thời gian tới, xã cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế để khai thác và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát triển nông - lâm nghiệp gắn với kinh tế rừng và dược liệu; đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án; phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phù hợp với đặc thù địa phương. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cho người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công; quản lý hiệu quả tài chính, tài sản công; giữ vững quốc phòng - an ninh, phòng - chống thiên tai; tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn. Ảnh: Trung Nghĩa

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đi kiểm tra địa điểm chuẩn bị triển khai các dự án Nhà máy trà Tiến Vua và Khu du lịch Đỉnh ngắm mây trên địa bàn; đồng thời đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Hiện Ban Quản lý có 25 cán bộ, nhân viên đang quản lý hơn 26.000 ha rừng; giao khoán bảo vệ hơn 4.000 ha cho 3 tổ cộng đồng trên địa bàn xã.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở khu vực miền núi; ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể đơn vị; động viên cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững diện tích rừng được giao quản lý, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.