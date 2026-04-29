Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương đã báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Theo đó, Đảng bộ xã Lơ Pang có 35 tổ chức Đảng trực thuộc; 31/35 chi bộ có cấp ủy (đạt 85,57%); 16/20 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (đạt 80%). Xã có 20 thôn, làng với hơn 4.100 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,6%. Hiện toàn xã còn 392 hộ nghèo và 1.098 hộ cận nghèo.

Trong quý I-2026, địa phương hoàn thành 100% kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân. Hiện trên địa bàn xã có 2 dự án chăn nuôi heo tập trung đang triển khai xây dựng.

Đặc biệt, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn dài 1,26 km, đảm bảo tiến độ. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt 95,08 điểm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lơ Pang Hoàng Thị Lan Anh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tương tự, Đảng bộ xã Kon Chiêng có 18 chi bộ trực thuộc với 431 đảng viên. Toàn xã có 11 làng với 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11,9%, hộ cận nghèo chiếm 22,05%.

Sản xuất nông nghiệp của xã giữ vai trò chủ đạo với tổng diện tích 3.473 ha. Trên địa bàn hiện có 1 dự án chăn nuôi heo đang hoạt động, quy mô khoảng 24.000 con/năm; đồng thời có thêm 6 dự án đang triển khai. Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Lơ Pang kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét đưa các tuyến đường liên xã (Lơ Pang - Kon Chiêng, Lơ Pang - Hra) vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 để nâng cấp, cải thiện kết nối hạ tầng; bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc và phát triển hạ tầng viễn thông, giao thông.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành liên quan sớm tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 4 dự án năng lượng để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; có hướng dẫn để xã phối hợp triển khai các dự án đã quy hoạch cũng như đưa công trình Trung tâm thu mua nông sản an toàn vào sử dụng, tránh lãng phí.

Về phía xã Kon Chiêng, lãnh đạo xã kiến nghị tỉnh xem xét có chủ trương điều chuyển, bổ sung đội ngũ cán bộ, nhất là các lĩnh vực chuyên môn về tài chính - kế toán, công nghệ thông tin, công thương, xây dựng… hoặc cho chủ trương tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện; hợp đồng lao động đối với một số vị trí thiếu chỉ tiêu biên chế.

Cùng với đó, bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc cho khối Mặt trận, các đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự; xây dựng hội trường chung của xã và khu tái định cư cho 3 làng khối 3 (làng Toak, Tar, Thương).

Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng Võ Ngọc Tuấn nêu kiến nghị. Ảnh: P.D

Bên cạnh đó, quan tâm phân bổ nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi khoảng 60 ha đất quy hoạch trồng rừng tại khu vực thung lũng Đak Trôi (cũ) sang phát triển chăn nuôi tập trung do điều kiện đất đai khô cằn, nhiều sỏi đá, không phù hợp phát triển lâm nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị 2 xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu và triển khai các giải pháp phù hợp.

Các địa phương cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sớm ổn định đội ngũ cán bộ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bên trái) khảo sát thực tế khu quy hoạch trung tâm hành chính xã Lơ Pang. Ảnh: P.D

Liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu cần rà soát, đánh giá lại quy hoạch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với xã Lơ Pang, các dự án đang kêu gọi, thu hút đầu tư phải được tích hợp vào quy hoạch và có cam kết cụ thể, nhất là đối với lĩnh vực chăn nuôi. Đồng thời, cần sớm triển khai việc di dời, bố trí tiểu thương vào khu chợ đã được xây dựng; khảo sát, đánh giá toàn diện hệ thống giao thông, làm cơ sở huy động nguồn lực và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ.

Đối với xã Kon Chiêng, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để có giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Riêng đối với cụm công nghiệp của xã, cần tập trung đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lơ Pang. Ảnh: P.D

Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung đã tặng các phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã.

