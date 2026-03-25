Lơ Pang bàn giao xong mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đến ngày 24-3, xã đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, toàn bộ 75/75 hộ dân ở xã Lơ Pang bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được kiểm đếm, đạt 100% kế hoạch; chiều dài tuyến qua địa bàn xã được kiểm đếm đầy đủ 1,26/1,26 km.

Địa phương cũng đã hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, rà soát diện tích đất nông nghiệp, xác định các hộ trực tiếp sản xuất để áp dụng chính sách hỗ trợ đúng quy định.

xã Lơ Pang là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: T.D

Trong quá trình triển khai, UBND xã Lơ Pang đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

Cụ thể, giá bồi thường đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm là 276 nghìn đồng/m²; đất trồng cây lâu năm là 253 nghìn đồng/m².

Sau khi thống nhất về diện tích và đơn giá bồi thường, công tác chi trả được chia làm 2 đợt nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Đợt 1 diễn ra vào ngày 30-1-2026 với tổng diện tích thu hồi 56.716,6 m² đất nông nghiệp, có 64 hộ bị ảnh hưởng, được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 16,74 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.

Đợt cuối được thực hiện vào ngày 10-3-2026, thu hồi 13.627,3 m² đất nông nghiệp của 11 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 5,92 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chi trả, các hộ dân cũng đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công. Như vậy, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 2 đợt là hơn 22,67 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án qua địa bàn xã Lơ Pang đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 với chiều dài gần 35 km, tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng. Xã Lơ Pang là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện nay, các địa phương khác có tuyến cao tốc đi qua với chiều dài lớn hơn đang khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyết tâm bàn giao đúng tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: T.D

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, được thiết kế với tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 dài 22 km, vốn đầu tư 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 km, vốn 27.576 tỷ đồng và dự án thành phần 3 dài gần 35 km, vốn đầu tư 9.169 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.