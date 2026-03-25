Lơ Pang bàn giao xong mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã Lơ Pang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đến ngày 24-3, xã đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Theo đó, toàn bộ 75/75 hộ dân ở xã Lơ Pang bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được kiểm đếm, đạt 100% kế hoạch; chiều dài tuyến qua địa bàn xã được kiểm đếm đầy đủ 1,26/1,26 km.

Địa phương cũng đã hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, rà soát diện tích đất nông nghiệp, xác định các hộ trực tiếp sản xuất để áp dụng chính sách hỗ trợ đúng quy định.

xã Lơ Pang là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: T.D

Trong quá trình triển khai, UBND xã Lơ Pang đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

Cụ thể, giá bồi thường đối với đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm là 276 nghìn đồng/m²; đất trồng cây lâu năm là 253 nghìn đồng/m².

Sau khi thống nhất về diện tích và đơn giá bồi thường, công tác chi trả được chia làm 2 đợt nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Đợt 1 diễn ra vào ngày 30-1-2026 với tổng diện tích thu hồi 56.716,6 m² đất nông nghiệp, có 64 hộ bị ảnh hưởng, được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 16,74 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận tiền, các hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.

Đợt cuối được thực hiện vào ngày 10-3-2026, thu hồi 13.627,3 m² đất nông nghiệp của 11 hộ dân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 5,92 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất chi trả, các hộ dân cũng đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công. Như vậy, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 2 đợt là hơn 22,67 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án qua địa bàn xã Lơ Pang đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3 với chiều dài gần 35 km, tổng vốn hơn 9.100 tỷ đồng. Xã Lơ Pang là địa phương đầu tiên hoàn thành 100% công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hiện nay, các địa phương khác có tuyến cao tốc đi qua với chiều dài lớn hơn đang khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyết tâm bàn giao đúng tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: T.D

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng, được thiết kế với tốc độ 100 km/h, quy mô 4 làn xe. Toàn tuyến được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 dài 22 km, vốn đầu tư 6.989 tỷ đồng; dự án thành phần 2 dài 68 km, vốn 27.576 tỷ đồng và dự án thành phần 3 dài gần 35 km, vốn đầu tư 9.169 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Xã Ia Hiao đẩy mạnh triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

