Gia Lai: Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống mới

(GLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam cho hơn 100 cơ sở lưu trú trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Đông.

Tại buổi tuyên truyền, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin từ ngày 21-5, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản lý lưu trú mới nhằm hiện đại hóa công tác quản lý cư trú, tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện thủ tục khai báo.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền các quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Ảnh: N.L

Theo đó, hệ thống mới hợp nhất chức năng khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên cùng một nền tảng quản lý thống nhất.

Các cơ sở lưu trú sẽ thực hiện khai báo thông qua 1 địa chỉ truy cập duy nhất thuộc hệ thống quản lý lưu trú của Bộ Công an, thay thế các hệ thống và phần mềm khai báo trước đây.

Tại đây, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở lưu trú quy trình đăng nhập, xác thực tài khoản, cập nhật thông tin và thực hiện thao tác khai báo trên hệ thống mới; đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cơ sở lưu trú cách khai báo thông tin. Ảnh: N.L

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, việc triển khai hệ thống mới góp phần đơn giản hóa quy trình khai báo, nhất là đối với công tác quản lý tạm trú của người nước ngoài và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường tính bảo mật dữ liệu cư trú.