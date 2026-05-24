Gia Lai: Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên hệ thống mới

NHẬT LINH
(GLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam cho hơn 100 cơ sở lưu trú trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Đông.

Tại buổi tuyên truyền, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã thông tin từ ngày 21-5, Bộ Công an chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản lý lưu trú mới nhằm hiện đại hóa công tác quản lý cư trú, tạo thuận lợi cho các cơ sở lưu trú trong quá trình thực hiện thủ tục khai báo.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) tuyên truyền các quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam. Ảnh: N.L

Theo đó, hệ thống mới hợp nhất chức năng khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên cùng một nền tảng quản lý thống nhất.

Các cơ sở lưu trú sẽ thực hiện khai báo thông qua 1 địa chỉ truy cập duy nhất thuộc hệ thống quản lý lưu trú của Bộ Công an, thay thế các hệ thống và phần mềm khai báo trước đây.

Tại đây, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã trực tiếp hướng dẫn các cơ sở lưu trú quy trình đăng nhập, xác thực tài khoản, cập nhật thông tin và thực hiện thao tác khai báo trên hệ thống mới; đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cơ sở lưu trú cách khai báo thông tin. Ảnh: N.L

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, việc triển khai hệ thống mới góp phần đơn giản hóa quy trình khai báo, nhất là đối với công tác quản lý tạm trú của người nước ngoài và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường tính bảo mật dữ liệu cư trú.

Tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng.

62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

