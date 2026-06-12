Đi đổ xăng nhặt được nhẫn vàng, người đàn ông mang đến Công an giao nộp

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã trả lại 1 chiếc nhẫn vàng cho người đánh rơi sau khi tiếp nhận từ người dân nhặt được trong quá trình đi đổ xăng.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 10-6, anh Bùi Thành An (SN 1995, trú tại tổ 3, phường Hội Phú) đi đổ xăng tại cây xăng dầu thuộc thôn Bản Tân, xã Chư Prông.

Nhặt được nhẫn vàng khi đi đổ xăng, anh An đã mang đến Công an xã Chư Prông nhờ tìm người đánh rơi. Ảnh: ĐVCC

Lúc này, anh An đã nhặt được 1 chiếc nhẫn màu vàng có các ký tự “Tân Thành, 2C, 9999”. Nhận định đây là chiếc nhẫn vàng thật với giá trị cao do người khác đánh rơi, anh An mang đến Công an xã Chư Prông giao nộp nhờ tìm người bị mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Prông nhanh chóng xác định chiếc nhẫn trên là của ông Ngô Văn Chung (SN 1974, trú tại thôn Hoàng Ân, xã Chư Prông) bị đánh rơi trong khi đi đổ xăng.

Tại cơ quan Công an, anh Chung cho biết đã mua chiếc nhẫn trên từ tháng 8-2025 với giá hơn 20 triệu đồng.