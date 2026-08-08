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Mua flycam về có được tự mang ra bay?

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NHÃ UYÊN (theo VBPL, VGP)

(GLO)- Mua flycam về không đồng nghĩa có thể mang ra bay ở bất kỳ đâu. Người sử dụng cần đặc biệt lưu ý quy định về đăng ký phương tiện, giấy phép điều khiển, khu vực bay và trường hợp phải xin phép bay.

Theo Nghị định 288/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2026, phương tiện bay phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời còn hiệu lực.

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Người sử dụng flycam cần kiểm tra các điều kiện theo quy định trước khi cất cánh. Ảnh minh họa: ChatGPT

Đối với người điều khiển, flycam có trọng lượng cất cánh tối đa từ 250 g trở lên phải có Giấy phép điều khiển bay quan sát bằng trực quan. Với phương tiện từ 2 kg trở lên, bay ngoài tầm nhìn trực quan hoặc theo chương trình cài đặt sẵn, người điều khiển phải có loại giấy phép phù hợp theo quy định.

Flycam dưới 250 g có cần xin phép bay?

Nghị định quy định tàu bay không người lái phục vụ vui chơi, giải trí, có trọng lượng cất cánh tối đa dưới 250 g và hoạt động ngoài khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay được miễn cấp phép bay.

Điều này không có nghĩa flycam dưới 250 g được tự do bay ở mọi nơi. Người sử dụng vẫn phải kiểm tra địa điểm dự kiến cất cánh và tuân thủ các điều kiện liên quan. Trường hợp hoạt động bay được miễn cấp phép nhưng ảnh hưởng đến hoạt động bay quân sự, dân dụng còn phải thực hiện việc thông báo theo quy định.

5 việc cần kiểm tra trước khi bay

Trước khi cất cánh, người sử dụng flycam nên kiểm tra:

1. Trọng lượng thiết bị: Xác định flycam dưới hay từ 250 g trở lên để biết các điều kiện tương ứng.

2. Đăng ký phương tiện: Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký hoặc đăng ký tạm thời còn hiệu lực.

3. Điều kiện của người điều khiển: Với flycam từ 250 g trở lên, kiểm tra giấy phép điều khiển theo quy định.

4. Địa điểm và giấy phép bay: Xác định khu vực dự kiến bay có thuộc khu vực cấm, hạn chế bay và chuyến bay có thuộc diện phải xin phép hay được miễn cấp phép.

5. An toàn trước khi cất cánh: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của flycam, thời tiết, chướng ngại vật và các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến người, tài sản trong khu vực.

Nếu thuộc trường hợp phải xin phép bay, hồ sơ thông thường phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền tối thiểu 7 ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay.

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