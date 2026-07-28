Nặng tình với vùng đất cách mạng

(GLO)- Những người từng tham gia kháng chiến dường như chưa bao giờ thôi đau đáu về những vùng đất mình đã đi qua, từng chiến đấu và gắn bó.

Được một lần trở lại, chứng kiến sự đổi thay, đồng thời góp thêm chút nghĩa tình cho cuộc sống của người dân nơi vùng đất cách mạng luôn là điều họ tâm huyết.

Đó cũng là lý do Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức những chuyến về nguồn trong tháng 7 tri ân.

Ân tình với quê hương Anh hùng A Sanh

Làng A Sanh (xã Ia Krái) là quê hương của Anh hùng Puih San (A Sanh), người lái đò đã đi vào lịch sử cách mạng qua ca khúc “Người lái đò trên sông Pô Cô”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, với nhiệm vụ vận tải trên tuyến hành lang bí mật, có những đêm Puih San cùng đồng đội can trường thực hiện hơn 30 chuyến đò, đưa hàng trăm lượt bộ đội cùng hàng hóa vượt sông an toàn.

Với lòng tri ân sâu sắc, sáng 25-7, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng A Sanh, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân trên địa bàn.

Bịn rịn nắm tay các thành viên trong đoàn sau khi được thăm khám tận tình, bà Ksor Rphá xúc động chia sẻ: “Chồng mình là thương binh, vừa qua đời. Mình thì thường xuyên đau đầu, uống thuốc mãi không khỏi. Hôm nay có bác sĩ về làng khám bệnh, cấp thuốc, mình cảm ơn nhiều lắm!”.

Ông Rơ Lan Kai - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái cũng được người thân đưa đến khám sau một lần té ngã khiến ông phải dùng nạng để di chuyển. Ông bộc bạch: “Thấy Trưởng thôn đến nhà đưa giấy mời đi khám bệnh miễn phí, tôi mừng lắm vì người dân nơi đây luôn được quan tâm”.

Ông Rơ Lan Kai - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái được thăm khám, phát thuốc sáng 25-7. Ảnh: P.D

Bác sĩ CK II Bùi Viết Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai - cho biết: Mỗi năm, đơn vị đều phối hợp tổ chức một số đợt khám bệnh từ thiện. Đợt này càng ý nghĩa hơn khi đoàn y, bác sĩ về với vùng đất cách mạng đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), như một sự tri ân đối với các thế hệ đi trước.

“Bên cạnh việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, đoàn gồm 25 y, bác sĩ cũng đến dâng hương tại Di tích lịch sử Bến đò A Sanh - nơi Anh hùng A Sanh từng đưa bộ đội qua sông trong kháng chiến chống Mỹ. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Cùng với hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Ban tổ chức còn trao 30 phần quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn làng A Sanh. Tổng giá trị chương trình thiện nguyện khoảng 70 triệu đồng.

Ban tổ chức tặng quà cho 30 gia đình chính sách ở làng A Sanh. Ảnh: P.D

Ông Đoàn Minh Phụng - nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Trưởng Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh - chia sẻ: “Mong bà con luôn mạnh khỏe, tiếp tục lao động sản xuất, phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh.

Đồng thời, rất mong địa phương chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống để thế hệ trẻ thêm trân trọng quá khứ và biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh”.

Ký ức kháng chiến chưa bao giờ xa

Cũng trong sáng 25-7, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh tổ chức về nguồn tại 2 di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn xã Ia Krái gồm Di tích lịch sử Bến đò A Sanh (làng A Sanh) và Bia Chiến thắng Chư Nghé (làng Chư Nghé).

Bồi hồi nhìn dòng sông Pô Cô, ông Nguyễn Đức Chương (72 tuổi, trú tại 271 Lê Duẩn, phường An Phú) hồi tưởng: “Tôi vào chiến trường Tây Nguyên năm 1973, tham gia chiến đấu tại Mặt trận B3. Những năm tháng chiến tranh, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, có thời điểm máy bay Mỹ ném bom suốt ngày đêm. Bom đạn không chừa một ai, có những người lính mà thân xác đã hòa vào dòng sông này. Hôm nay trở lại chiến trường xưa, lòng tôi vô cùng xúc động”.

Điều khiến ông Chương càng xúc động hơn là sự đổi thay của vùng đất từng oằn mình trong khói lửa. Ông nhớ lại: Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Ia Krái vẫn còn rất hoang sơ, đường sá lầy lội, muốn vào xã phải đi bằng ô tô 2 cầu, 3 cầu.

Nay giao thông thông suốt, nhà cửa khang trang, hàng quán mọc lên san sát, đời sống người dân ngày càng khởi sắc khiến người lính năm xưa không khỏi vui mừng.

Là người nhiều năm giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã Ia Krái, ông Rơ Lan Kai chứng kiến rõ nét những đổi thay của quê hương. Ông chia sẻ: “Ngày trước, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đến hạt muối cũng thiếu. Bây giờ, bà con biết trồng điều, cà phê, cao su nên đời sống ngày càng khá giả”.

Chuyến về nguồn của Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh tại Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me (xã Ia Pia) sáng 22-7. Ảnh: P.D

Trước đó, ngày 22-7, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh cũng tổ chức chuyến về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me (xã Ia Pia) và Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (xã Chư Prông).

Những nén hương thành kính được thắp lên, những lời thầm thì gửi đến đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc. Để rồi càng thấm thía rằng nghĩa tình của những người từng vào sinh ra tử không hề phai nhạt theo năm tháng, mà càng được thời gian bồi đắp, trở nên bền chặt và thủy chung.