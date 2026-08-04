Thanh tra Chính phủ đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 4-8, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi đối thoại nhằm xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.

Buổi đối thoại do ông Trần Ngọc Thạch - Trưởng phòng 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ và ông Võ Anh Tuấn - Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đồng chủ trì.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: X.Đ

Tại buổi đối thoại, Tổ công tác Thanh tra Chính phủ đã xem xét nội dung khiếu nại của bà Cao Thị Hạnh (trú tại tổ dân phố Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn.

Theo hồ sơ sự việc, để triển khai dự án, Nhà nước đã thu hồi của hộ bà Hạnh hơn 1.890 m² đất, gồm 1.619 m² đất ở và 271,5 m² đất nông nghiệp. UBND tỉnh Bình Định trước đây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 541 triệu đồng, đồng thời bố trí 2 lô đất tái định cư với tổng diện tích 350 m² cho hộ gia đình.

Không đồng ý với phương án được phê duyệt, bà Cao Thị Hạnh khiếu nại, đề nghị được bồi thường toàn bộ diện tích đất thu hồi theo loại đất ở; bổ sung diện tích đất vườn được cho là chưa được tính toán đầy đủ; đồng thời bố trí thêm đất tái định cư cho các thành viên trong gia đình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu vào ngày 26-6-2015. Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

Các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét một số nội dung liên quan đến diện tích đất bồi thường, đơn giá, cây cối, nhà ở và bố trí tái định cư. Trong đó, chỉ chấp nhận một phần nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mã hiệu nhà ở của hộ ông Cao Hữu Kiên (em trai của bà Cao Thị Hạnh). Các nội dung khiếu nại còn lại không được chấp nhận.

Qua rà soát của các cơ quan Trung ương và địa phương, việc thu hồi đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo đúng quy định.

Các nội dung bà Cao Thị Hạnh tiếp tục khiếu nại đã được giải quyết theo thẩm quyền, không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Trưởng phòng 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Thạch kết luận buổi đối thoại với công dân. Ảnh: X.Đ

Kết luận buổi đối thoại, ông Trần Ngọc Thạch - Trưởng phòng 2, Cục II, Thanh tra Chính phủ - cho biết: Dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đây là khu kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh tiếp tục rà soát việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định và các nội dung được Tổ công tác nêu tại buổi đối thoại; kết quả báo cáo về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15-9-2026.

Trong thời gian chờ rà soát, đề nghị bà Cao Thị Hạnh thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định pháp luật; đồng thời phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.