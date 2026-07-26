Xã Gào trồng 400 cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 25-7, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D, thu hút hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; phát huy hiệu quả phong trào trồng cây gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào, chung tay trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng xã Gào ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Bá Bính

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân đã tham gia trồng 400 cây xanh tại sân bóng hồ cạn và khu đất công ích cộng đồng làng D. Các loại cây được trồng gồm kèn hồng, phong linh và muồng hoa đào, góp phần nâng cao độ che phủ cây xanh, cải thiện môi trường sinh thái và tạo cảnh quan trên địa bàn.

Hoạt động góp phần lan tỏa phong trào thi đua trồng cây, trồng rừng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng xã Gào ngày càng xanh, sạch, đẹp.