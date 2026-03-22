Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Xã Tuy Phước Đông phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO) - Sáng 21-3, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Kỳ Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của cây xanh đối với bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện Đoàn Thanh niên xã đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây trên địa bàn.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích bảo vệ môi trường. Ảnh: Hồ Điểm
Đánh giá bài viết

Gia Lai phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4%

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Xã Ia Hiao khẩn trương triển khai dự án tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung cho vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các hạng mục, hướng đến mục tiêu sớm ổn định nơi ở cho người dân.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

