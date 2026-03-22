Xã Tuy Phước Đông phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO) - Sáng 21-3, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tôn Kỳ Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Đông nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của cây xanh đối với bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện Đoàn Thanh niên xã đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần lan tỏa phong trào trồng cây trên địa bàn.