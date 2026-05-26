Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường Phạm Minh Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 173 tỷ đồng, với gần 1.800 hộ dân còn dư nợ vay vốn.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Nhật Hạ

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện để nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ sau khi ổn định cuộc sống tiếp tục tham gia gửi tiết kiệm nhằm chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

Thông qua chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, nguồn tiền gửi tiết kiệm sẽ tiếp tục được bổ sung vào nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: Nhật Hạ

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đã phát biểu hưởng ứng, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tích cực tham gia chương trình bằng những hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cá nhân, đơn vị.

Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân đã tham gia gửi tiết kiệm hưởng ứng chương trình, với tổng số tiền đăng ký gửi trên 1 tỷ đồng.

Tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” diễn ra đến hết ngày 30-6-2026. Việc gửi tiết kiệm được thực hiện tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân và các điểm giao dịch trên địa bàn xã theo lịch giao dịch cố định hằng tháng.