Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

NHẬT HẠ
(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường Phạm Minh Hùng nhấn mạnh: Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 173 tỷ đồng, với gần 1.800 hộ dân còn dư nợ vay vốn.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Nhật Hạ

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện để nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ sau khi ổn định cuộc sống tiếp tục tham gia gửi tiết kiệm nhằm chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

Thông qua chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, nguồn tiền gửi tiết kiệm sẽ tiếp tục được bổ sung vào nguồn vốn cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nhận sổ tiết kiệm. Ảnh: Nhật Hạ

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đã phát biểu hưởng ứng, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tích cực tham gia chương trình bằng những hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cá nhân, đơn vị.

Tính đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân đã tham gia gửi tiết kiệm hưởng ứng chương trình, với tổng số tiền đăng ký gửi trên 1 tỷ đồng.

Tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” diễn ra đến hết ngày 30-6-2026. Việc gửi tiết kiệm được thực hiện tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân và các điểm giao dịch trên địa bàn xã theo lịch giao dịch cố định hằng tháng.

Hội thiện nguyện Từ Tâm dựng nhà cho một hộ nghèo ở xã Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Cách làm mới giúp hộ nghèo Phú Thiện an cư

(GLO)- Ðầu tháng 9 này, 79 hộ nghèo và cận nghèo xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) được Hội thiện nguyện Từ Tâm (TP. Cần Thơ) hỗ trợ xây dựng nhà lắp ghép. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con an cư mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bộ Công an tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 23-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ KV 1-Hoài Nhơn Nam khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thường, là con liệt sĩ ở khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn).

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

