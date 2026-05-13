Kinh tế

Tài chính - Doanh nghiệp

Phát động gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

TRIỀU CHÂU
(GLO)- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 13-5, UBND xã Hoài Ân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Hoài Ân tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo.

Theo đó, chương trình được triển khai từ ngày 1-12-2025 đến ngày 31-12-2026, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 1 đến 31-5, nhằm huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế có thêm điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoài Ân và Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Ân trao sổ tiết kiệm cho cán bộ, người dân tham gia gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Ảnh: T.C

Trong thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập trên địa bàn xã Hoài Ân.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 242 tỷ đồng, với gần 2.600 hộ dân đang còn dư nợ, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đông đảo cán bộ, hội viên và người dân tại xã Hoài Ân tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Ảnh: T.C

Ngay sau lễ phát động, nhiều cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia gửi tiết kiệm với số tiền hơn 607 triệu đồng; qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội.

