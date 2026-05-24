Giải ngân gần 2,2 tỷ đồng vốn hỗ trợ người sau cai nghiện và chấp hành xong án phạt tù

(GLO)- Tại xã Lơ Pang, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy và người chấp hành xong án phạt tù.

Tại chương trình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mang Yang đã giải ngân 150 triệu đồng cho gia đình bà Nông Thị Kiều (trú tại làng Dơ Nâu, xã Lơ Pang) để đầu tư trồng cà phê. Gia đình bà Kiều có người vừa cai nghiện ma túy.

Đồng thời, giải ngân 100 triệu đồng cho gia đình ông Hoàng Văn Tiêu (có con vừa chấp hành xong án phạt tù) nhằm phát triển sản xuất.

Lãnh đạo UBND xã Lơ Pang động viên các công dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mang Yang, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn được vay vốn theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Từ năm 2023 đến nay, đơn vị cũng đã giải ngân vốn cho 21 hộ có người chấp hành xong án phạt tù. Tổng dư nợ của 2 chương trình tín dụng đạt gần 2,2 tỷ đồng.