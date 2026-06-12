Canh Vinh - Điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư

(GLO)- Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, xã Canh Vinh là điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án mới.

Đến nay, xã Canh Vinh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút đầu tư cả năm 2026 do UBND tỉnh giao. Các DN cũng đang tích cực hiện thực hóa dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Vượt chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư mới

Năm 2026, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho xã Canh Vinh thu hút 4 dự án đầu tư. Để đạt chỉ tiêu đó, xã đã chủ động rà soát quỹ đất, hợp nhất các quy hoạch cũ để kiến tạo không gian phát triển mới.

Cùng với đó, xã huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và thực hiện phương châm “đi trước một bước” trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tạo đòn bẩy để chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đặc biệt, xã nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch 6 cụm công nghiệp (CCN): Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1, Canh Vinh 2 và Canh Vinh 3; mỗi CCN có diện tích 75 ha.

Đồng thời, xã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN tại thôn Chánh Hiển và thôn Kinh Tế với tổng diện tích 75 ha nhằm thu hút các dự án trên lĩnh vực nông nghiệp.

Địa phương công bố rộng rãi các quy hoạch và gửi hồ sơ pháp lý các CCN cho ngành chức năng để đưa vào danh mục ưu tiên thu hút đầu tư năm 2026 của tỉnh; cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư phát triển bền vững. Lãnh đạo xã cũng chủ động kết nối và đưa các DN đi khảo sát thực tế; hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị thủ tục hồ sơ dự án.

Nhân viên Công ty CP Thác Bà Lake khảo sát thực địa nhằm chuẩn bị cho việc khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Canh Vinh 2. Ảnh: T.S

Với tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, xã Canh Vinh trở thành điểm sáng trong việc quy hoạch và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 4 DN gồm: Công ty CP Thác Bà Island, Công ty CP Thác Bà Lake, Công ty CP Tập đoàn TP 77, Công ty CP Bất động sản TP Group đầu tư 1.870 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 5 CCN: Canh Vinh 1, Canh Vinh 2, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1 và Canh Hiển. Với kết quả này, xã Canh Vinh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu hút dự án đầu tư của năm 2026.

Đồng hành cùng nhà đầu tư

Hiện nay, xã Canh Vinh tập trung triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đồng thời, phối hợp với nhà đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Ông Dương Hiệp Hòa - Chủ tịch UBND xã Canh Vinh - khẳng định: “Quan điểm xuyên suốt của địa phương là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN đầu tư phát triển bền vững, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người dân ở mức cao nhất”.

Sự đồng hành của chính quyền đã tiếp thêm động lực cho nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án. Đặc biệt, Công ty CP Thác Bà Island (chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Canh Vinh 1) và Công ty CP Thác Bà Lake (chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Canh Vinh 2) đang thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở làm việc từ tỉnh Lào Cai vào Gia Lai để thực hiện tốt các dự án.

Mỗi DN cũng chuẩn bị sẵn sàng 40 tỷ đồng để chuyển cho Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xã Canh Vinh chi trả tiền đền bù cho tổ chức, hộ gia đình có đất và cây trồng nằm trong phạm vi 2 dự án.

Người dân thu hoạch cây trồng để bàn giao đất cho địa phương phục vụ xây dựng Cụm công nghiệp Canh Vinh 1. Ảnh: T.S

Ông Ngô Tín Dũng - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty CP Thác Bà Island và Công ty CP Thác Bà Lake - cho biết: Tháng 7-2026, cả 2 DN sẽ khởi công giai đoạn 1 của 2 dự án, diện tích 35 ha/dự án, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng/dự án. Hiện có 5 nhà đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp vào CCN Canh Vinh 1 và Canh Vinh 2.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh, trước mắt là hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng giao thông và hệ thống điện đến hàng rào 2 CCN, tạo điều kiện thuận lợi để DN đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư thứ cấp.

Ông Nguyễn Xuân Hảo - Giám đốc Công ty CP Bất động sản TP Group - cho hay: Chúng tôi đã khảo sát thực tế nhiều địa phương và nhận thấy Canh Vinh có nhiều cơ hội phát triển bền vững.

Vì thế, Công ty quyết định đầu tư 775 tỷ đồng xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Canh Hiển và CCN Canh Hiệp 1. Chúng tôi đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 2 CCN trong năm nay.