Gia Lai phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió 1.600 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ia Hla (triển khai tại 2 xã Ia Ko và Chư Pưh) với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Theo quyết định, nhà máy có diện tích 24,76 ha, tổng công suất lắp đặt 40 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 119,464 triệu kWh/năm. Điện năng được đấu nối bằng đường dây 220 kV mạch đơn về Trạm biến áp 500 kV Nhơn Hòa.

Tổng vốn đầu tư dự án là 1.600 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án là 1.580 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 20 tỷ đồng.

Các dự án năng lượng tái tạo được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ là Liên danh Công ty TNHH Đại Lợi Holding - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển An Phát.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 9-2026 đến tháng 1-2027, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện, thiết kế kỹ thuật, đồng thời thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất.

Dự kiến dự án khởi công xây dựng vào tháng 2-2027 và hoàn thiện, đưa vào vận hành từ tháng 2-2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan cùng UBND xã Ia Ko, UBND xã Chư Pưh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Dự án cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải.

Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh trong thời gian tới.