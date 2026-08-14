Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai: Cung ứng xăng dầu đến tận công trình

(GLO)- Không chỉ đảm bảo nguồn cung xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai còn tăng cường dịch vụ vận chuyển xăng dầu đến tận công trường cung cấp cho doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án.

Cách làm này giúp doanh nghiệp (DN) chủ động nguồn nhiên liệu, góp phần bảo đảm tiến độ thi công và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nhu cầu sử dụng xăng dầu và các sản phẩm tăng cao

Hiện nay, Gia Lai đang thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chủ trương của Trung ương.

Sự chuyển động mạnh mẽ này kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tăng cao.

Kho xăng dầu Quy Nhơn Petrolimex Gia Lai tại phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Dũng Nhân

Theo Sở Công Thương, 6 tháng cuối năm 2026, dự kiến tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh khoảng 397.197 m³, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách khoảng 37.272 m³, chiếm 9,4% tổng nhu cầu, dự báo mức tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2027, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh dự kiến lên đến khoảng 856.358 m³, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026, trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 m³, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu.

Trước nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng, tại buổi làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 30-7, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực dự trữ, điều tiết nguồn hàng chủ động, không để xảy ra gián đoạn ảnh hưởng đến thi công các dự án.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên nguồn cung, sớm đầu tư mở rộng hệ thống kho và hạ tầng logistics, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh của địa phương.

Tỉnh cam kết đồng hành cùng DN, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi và các điều kiện cần thiết để DN mở rộng năng lực cung ứng.

Đưa xăng dầu đến tận công trường

Khẳng định vị thế là đơn vị chủ lực trong cung ứng xăng dầu tại thị trường Gia Lai, Petrolimex Gia Lai vừa duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại toàn bộ 115 cửa hàng xăng dầu trực thuộc, vừa tăng cường dịch vụ vận chuyển dầu và sản phẩm hóa dầu đến tận công trường để cung cấp cho DN đang thi công các công trình, dự án. Việc cung ứng xăng dầu trực tiếp tới tận công trình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho DN sử dụng.

Petrolimex Gia Lai chủ động phương tiện, sẵn sàng vận chuyển, cung cấp sản phẩm xăng dầu cho khách hàng. Ảnh: T.S

Thường xuyên nhận dầu của Petrolimex Gia Lai tại công trường thi công Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát, ông Đoàn Ngọc Sự - Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Nhân TN (phường An Phú) cho biết: Để đảm bảo lượng đất đắp theo hợp đồng đã ký kết, Công ty huy động hơn 20 đầu xe tải liên tục vận chuyển đất từ các mỏ đất đến công trình, tiêu tốn từ 3.000-4.000 lít dầu/ngày.

Việc Petrolimex Gia Lai vận chuyển, cung ứng dầu ngay tại công trình giúp công ty hạn chế chi phí đầu vào và đảm bảo an toàn. Hơn nữa, dịch vụ tiếp nhiên liệu tận nơi đảm bảo cho Công ty duy trì ca làm việc liên tục; tiến độ thi công đảm bảo giúp uy tín nhà thầu tăng lên rõ rệt.

Tương tự, tại gói thầu Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Tây Sơn, Công ty CP - Tổng Công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam cũng tiếp nhận đầy đủ, kịp thời lượng dầu đã đăng ký với Petrolimex Gia Lai. Ông Ngô Doãn Tuân - Giám đốc Công ty - cho hay: Tháng 7 vừa qua, Petrolimex Gia Lai đã cung cấp cho chúng tôi 80.000 lít dầu tại công trường dự án.

Dịch vụ cung ứng sản phẩm tận nơi giúp chúng tôi vận hành máy móc liên tục mà không lo đứt gãy nguồn cung. Mức độ an toàn lao động và PCCC cũng được nâng cao hơn do Công ty không phải di chuyển quãng đường dài để mua sản phẩm, dầu được bảo quản chu đáo trong bồn chứa chuyên dụng. Hơn nữa, chính sách thanh toán linh hoạt từ nhà cung ứng giúp DN chủ động hơn về tài chính để thực hiện tốt gói thầu.

Ngoài 2 DN nói trên, Petrolimex Gia Lai đang vận chuyển và cung ứng dầu đến tận công trình cho gần 70 DN đang hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp và các DN xây dựng, vận tải đang thi công các công trình, dự án giao thông trên địa bàn tỉnh với mức bình quân 600 nghìn lít/tháng.

Ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Petrolimex Gia Lai - cho biết: Công ty tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững.

Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý vận hành, đa dạng hóa các sản phẩm và mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ.

Từ đó, khẳng định vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.