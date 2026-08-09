Dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền: Ai bị tác động?

(GLO)- Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Nếu được thông qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chịu tác động trực tiếp, trong khi nhà đầu tư cũng được kiểm soát giao dịch chặt chẽ hơn.

Sáng 9-8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Ảnh minh họa: AI

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền; đồng thời bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ riêng trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm khắc phục những thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) và Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Nhóm chịu tác động trực tiếp là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Khi thuộc diện đối tượng báo cáo, các đơn vị này phải thực hiện các nghĩa vụ về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; đánh giá rủi ro; lưu trữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ đặc thù trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Tại phiên thảo luận sáng 9-8, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định để có thể nhận diện, truy vết dòng tiền và kiểm soát những giao dịch có nguy cơ được lợi dụng để rửa tiền.

Nhà đầu tư, người mua bán tài sản mã hóa không phải vì quy định này mà trở thành “đối tượng báo cáo”. Tuy nhiên, họ sẽ chịu tác động gián tiếp khi giao dịch qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, như phải cung cấp và xác minh thông tin khách hàng; đồng thời, giao dịch có dấu hiệu bất thường có thể được rà soát, báo cáo.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải được Bộ Tài chính cấp phép. Các dịch vụ trong cơ chế thí điểm gồm: tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa.

Như vậy, nếu đề xuất trong dự thảo được Quốc hội thông qua, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa là nhóm chịu nghĩa vụ trực tiếp; nhà đầu tư chịu tác động thông qua việc định danh và giám sát giao dịch chặt chẽ hơn.