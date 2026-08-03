Gia Lai: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 8% trong 7 tháng

(GLO)- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 7 tháng năm 2026 với nhiều dự án mới đi vào hoạt động.

Dây chuyền sản xuất sữa tại Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên (phường Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7-2026 tăng 1,66% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2026, IIP tăng 7,97%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng khi tăng 9,56%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 3,62%.

Nhiều sản phẩm công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2025 như: gạch ốp lát tăng 53,66%; bàn nhựa giả mây tăng 43,8%; ghế nhựa giả mây tăng 33,12%; nước cam, chanh, quýt, bưởi tăng 32,39%; phi lê cá tăng 15,59%; sữa và kem cô đặc tăng 37,14%; điện mặt trời tăng 18,39%…

Hoạt động thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp tiếp tục khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 27 dự án đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 2.564 tỷ đồng.

Trong 7 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã có 67 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư đạt 22.455 tỷ đồng; trong đó có 16 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng và công nghiệp chế tạo.

Thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, đẩy nhanh phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp; triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị; đồng thời phấn đấu đưa thêm nhiều dự án vào hoạt động, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp năm 2026.