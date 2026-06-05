Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTO, Công Thương)

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ của 4 năm gần đây.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%; ngành khai khoáng tăng 5,5%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 7,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.

chi-so-san-xuat-cong-nghiep-5-thang-nam-2026-dat-muc-cao-nhat-trong-4-nam-qua.jpg
Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ĐN/congthuong.vn

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm so với cùng kỳ năm trước như: khai thác than cứng và than non giảm 4,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1%...

Đáng chú ý, chỉ số IIP 5 tháng qua tăng ở cả 34 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao như: Ninh Bình (tăng 28,7%), Hà Tĩnh (tăng 26,2%), Phú Thọ (tăng 25,6%), Cao Bằng (tăng 25,1%), Thái Nguyên (tăng 19,6%)…

Riêng tháng 5-2026, sản xuất công nghiệp cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng tăng 3,3% so với tháng 4 và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo Cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 94.800 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 1,06 triệu tỷ đồng (tăng 42,1% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 64,8% về số vốn đăng ký).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp chủ động tiết kiệm điện

Doanh nghiệp chủ động tiết kiệm điện

Net Zero

(GLO)- Trong điều kiện chi phí năng lượng tăng cao cùng nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Kinh tế

(GLO)- Sáng 3-6, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

Kinh tế

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Cục Công nghiệp đề nghị đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10

Cục Công nghiệp đề nghị đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10

Net Zero

(GLO)- Cục Công nghiệp vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy về thực hiện lộ trình xăng E10; trong đó có việc đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với loại xăng này.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Nông nghiệp

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Nông nghiệp

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

null