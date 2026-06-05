Chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ của 4 năm gần đây.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5%; ngành khai khoáng tăng 5,5%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 7,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5%.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026. Ảnh: ĐN/congthuong.vn

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm so với cùng kỳ năm trước như: khai thác than cứng và than non giảm 4,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1%...

Đáng chú ý, chỉ số IIP 5 tháng qua tăng ở cả 34 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao như: Ninh Bình (tăng 28,7%), Hà Tĩnh (tăng 26,2%), Phú Thọ (tăng 25,6%), Cao Bằng (tăng 25,1%), Thái Nguyên (tăng 19,6%)…

Riêng tháng 5-2026, sản xuất công nghiệp cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng tăng 3,3% so với tháng 4 và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng theo Cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 94.800 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 1,06 triệu tỷ đồng (tăng 42,1% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 64,8% về số vốn đăng ký).