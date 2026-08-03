Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay 3/8 chưa ghi nhận biến động mới

(GLO)- Giá cà phê và hồ tiêu hôm nay 3/8/2026 đồng loạt đi ngang. Cà phê cao nhất 97.000 đồng/kg, trong khi giá tiêu duy trì mức đỉnh 141.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê và hồ tiêu trong nước bước vào ngày 3/8 với diễn biến ổn định. Giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới so với ngày trước đó.

Hình minh họa (AI)

Giá cà phê trong nước tiếp tục dao động từ 96.200 đến 97.000 đồng/kg, mức trung bình đạt 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu duy trì trong khoảng 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta London, Arabica New York và giá tiêu Ấn Độ cũng giữ nguyên các mức tham chiếu của phiên gần nhất.

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/8/2026 đi ngang

Giá cà phê hôm nay không thay đổi tại các địa phương được khảo sát. Mức thu mua trung bình tiếp tục đứng ở 96.800 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) là khu vực có giá cà phê cao nhất, đạt 97.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 96.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục có giá thấp nhất với 96.200 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 2/8 Đắk Lắk 96.700 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 96.200 đồng/kg Không đổi Gia Lai 96.700 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 97.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 96.800 đồng/kg Không đổi

Sau khi tăng 200 đồng/kg trong ngày 2/8, giá cà phê trong nước tạm thời chững lại. Mặt bằng giá hiện vẫn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của các hợp đồng cà phê trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê Robusta London giữ nguyên

Giá cà phê Robusta trên sàn London chưa ghi nhận biến động mới so với mức tham chiếu gần nhất.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 duy trì ở mức 3.782 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 đứng ở 3.775 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 1/2027 giữ mức 3.744 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 3.782 USD/tấn Không đổi 11/26 3.775 USD/tấn Không đổi 01/27 3.744 USD/tấn Không đổi 03/27 3.715 USD/tấn Không đổi 05/27 3.691 USD/tấn Không đổi

Đơn vị giao dịch cà phê Robusta trên sàn London là lot, mỗi lot tương đương 10 tấn.

Các hợp đồng giao xa tiếp tục có giá thấp hơn kỳ hạn gần. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang thận trọng khi đánh giá triển vọng cung cầu trong những tháng tới.

Giá cà phê Arabica New York không đổi

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng duy trì mức của phiên gần nhất. Hợp đồng giao tháng 9/2026 đứng ở 332,10 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 12/2026 giữ mức 314,65 US cent/lb. Các kỳ hạn giao trong năm 2027 dao động từ 303,25 đến 305,30 US cent/lb.

Kỳ hạn Giá tham chiếu Biến động mới 09/26 332,10 US cent/lb Không đổi 12/26 314,65 US cent/lb Không đổi 03/27 305,30 US cent/lb Không đổi 05/27 303,80 US cent/lb Không đổi 07/27 303,25 US cent/lb Không đổi

Đơn vị niêm yết trên sàn New York là US cent/lb, trong đó 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg. Mỗi lot giao dịch tương đương khoảng 17 tấn cà phê.

Việc Arabica duy trì mặt bằng cao sau phiên tăng mạnh trước đó tiếp tục tạo lực đỡ tâm lý cho thị trường cà phê nói chung.

Giá hồ tiêu hôm nay 3/8/2026 ổn định

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay không thay đổi so với ngày 2/8. Thị trường tiếp tục giao dịch trong khoảng 138.000 – 141.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì mức giá cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo với 140.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận giá thu mua 138.000 đồng/kg.

Khu vực Giá trung bình So với ngày 2/8 Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Trung bình 139.000 đồng/kg Không đổi

Sau khi giảm đồng loạt 1.000 đồng/kg trong ngày 2/8, giá hồ tiêu hiện tạm thời ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên thị trường là 3.000 đồng/kg.

Mặc dù chưa xuất hiện đợt điều chỉnh mới, người trồng và doanh nghiệp vẫn cần theo dõi sức mua, lượng hàng đưa ra thị trường và nhu cầu từ các đơn hàng xuất khẩu.

Giá tiêu Ấn Độ chưa có biến động mới

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên so với mức tham chiếu trước đó.

Tiêu GARBLED được giao dịch ở mức 71.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 204.055 đồng/kg. Tiêu UNGARBLED đứng ở 69.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 198.339 đồng/kg.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 204.055 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.481 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 198.339 đồng/kg

Giá quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi tùy theo tỷ giá tại thời điểm tính toán.

Thị trường cà phê và hồ tiêu chờ tín hiệu mới

Diễn biến ngày 3/8 cho thấy cả cà phê và hồ tiêu đều bước vào giai đoạn thăm dò sau những điều chỉnh trái chiều trước đó.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên sau khi tăng 200 đồng/kg, trong khi các sàn London và New York chưa ghi nhận mức giá mới. Mặt bằng giá cao nhất trong nước tiếp tục được duy trì ở 97.000 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, thị trường tạm ổn định sau phiên giảm 1.000 đồng/kg. Giá cao nhất hiện ở mức 141.000 đồng/kg, thấp hơn 3.000 đồng/kg so với mức thấp nhất của tiêu GARBLED Ấn Độ khi quy đổi sang tiền Việt.

Trong những ngày tới, giá cà phê có thể chịu tác động từ diễn biến trên hai sàn hàng hóa, tình hình thời tiết tại các vùng sản xuất và hoạt động mua hàng của doanh nghiệp. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng trong dân sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng giá.