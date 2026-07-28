Giá hồ tiêu hôm nay 28/7: Tất cả vùng trọng điểm cùng tăng

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 28/7 ghi nhận phiên tăng tích cực khi cả 5 khu vực khảo sát đồng loạt điều chỉnh giá thu mua. Mức tăng phổ biến từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa giá bình quân theo bảng khảo sát lên khoảng 140.000 đồng/kg, tăng khoảng 800 đồng/kg so với mặt bằng ngày trước đó.

Hình minh họa

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất, đạt 142.000 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau với 141.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước hôm nay 28/7/2026

Đơn vị: VNĐ/kg. Giá tiêu xô tính theo đầu giá.

Khu vực Giá trung bình Thay đổi Gia Lai 139.000 +1.000 Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 139.000 +500 Đắk Lắk 141.000 +1.000 Bình Phước (Đồng Nai) 139.000 +1.000 Đắk Nông (Lâm Đồng) 142.000 +500

Sau điều chỉnh, giá hồ tiêu trong nước dao động từ 139.000 - 142.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg.

Diễn biến cụ thể:

Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 500 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg.

Bình Phước (Đồng Nai) tăng 1.000 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng 500 đồng/kg, lên 142.000 đồng/kg.

Vì sao phiên tăng hôm nay đáng chú ý?

Điểm nổi bật của thị trường ngày 28/7 là giá tăng tại toàn bộ các vùng khảo sát, thay vì chỉ điều chỉnh cục bộ ở một hoặc hai địa phương.

Diễn biến này có thể phản ánh lực thu mua trong nước đang tích cực hơn, trong khi nguồn hàng được đưa ra thị trường chưa tạo áp lực lớn. Khi thương lái và doanh nghiệp cùng nâng giá tại nhiều vùng nguyên liệu, tâm lý giao dịch thường trở nên tích cực hơn.

Tuy nhiên, mức tăng 500 - 1.000 đồng/kg vẫn thuộc nhóm điều chỉnh vừa phải. Thị trường cần thêm một số phiên để xác định đây là khởi đầu của một nhịp tăng bền vững hay chỉ là biến động ngắn hạn.

Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với 142.000 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ vị trí cao nhất thị trường với 142.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg và cao hơn nhóm Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Bình Phước (Đồng Nai) 3.000 đồng/kg.

Việc Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu cho thấy mặt bằng thu mua tại khu vực này vẫn được duy trì ở mức cao. Đây là tín hiệu đáng chú ý với người trồng tiêu còn hàng, nhất là trong bối cảnh giá tại các địa phương khác cũng đang nhích lên.

Đắk Lắk cũng có diễn biến tích cực khi tăng 1.000 đồng/kg, đạt 141.000 đồng/kg. Như vậy, hai vùng Tây Nguyên tiếp tục giữ giá từ 141.000 đồng/kg trở lên.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá các loại tiêu Ấn Độ không thay đổi nếu tính theo Rupee/tạ. Giá quy đổi sang VNĐ/kg có sự khác nhau tùy từng chủng loại.

Đơn vị giá gốc: Rupee/tạ. Giá quy đổi VNĐ/kg được thực hiện theo tỷ giá Vietcombank.

Loại tiêu Rupee/tạ Thay đổi Quy đổi VNĐ/kg GARBLED 71.400 0 201.905 Gram/lít 68.400 0 193.422 UNGARBLED 69.400 0 196.250

Trong nhóm tiêu Ấn Độ, GARBLED có mức quy đổi cao nhất, đạt 201.905 đồng/kg. UNGARBLED được quy đổi ở mức 196.250 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 193.422 đồng/kg.

Giá gốc tính theo Rupee không thay đổi so với ngày trước đó. Tuy nhiên, con số quy đổi sang tiền Việt có thể biến động theo tỷ giá nên chủ yếu được sử dụng để tham khảo và so sánh.

Vì sao giá trong nước tăng khi tiêu Ấn Độ đi ngang?

Giá quốc tế là một trong những tín hiệu tham chiếu, nhưng không quyết định hoàn toàn giá thu mua hồ tiêu trong nước từng ngày.

Thị trường nội địa còn chịu ảnh hưởng bởi:

Lực gom hàng của doanh nghiệp và thương lái.

Khối lượng tiêu được người dân bán ra.

Chất lượng, độ khô và tỷ lệ tạp chất.

Chi phí vận chuyển, lưu kho.

Nhu cầu thực hiện các hợp đồng xuất khẩu.

Tâm lý giữ hàng khi giá có xu hướng tăng.

Vì vậy, giá tiêu Việt Nam vẫn có thể tăng trên diện rộng dù giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi.

Giá tăng có ý nghĩa gì với người trồng tiêu?

Phiên tăng ngày 28/7 giúp giá trị lượng hồ tiêu còn giữ trong dân được cải thiện. Đặc biệt, hai vùng Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk đang duy trì mặt bằng lần lượt là 142.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg.

Người trồng tiêu cần lưu ý:

So sánh giá tại nhiều đại lý trước khi bán.

Kiểm tra độ ẩm, tỷ lệ tạp chất và chất lượng hạt.

Tính toán nhu cầu dòng tiền thay vì chỉ nhìn vào một phiên tăng.

Theo dõi khả năng giữ mốc 142.000 đồng/kg tại Đắk Nông.

Cân nhắc bán từng phần nếu cần giảm rủi ro biến động giá.

Giá giao dịch thực tế có thể cao hoặc thấp hơn bảng tham khảo tùy chất lượng, khối lượng hàng và điều kiện giao nhận.

Giá hồ tiêu có thể diễn biến ra sao?

Trong ngắn hạn, vùng 141.000 - 142.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) sẽ là mốc quan trọng.

Nếu lực mua tiếp tục duy trì và nguồn hàng bán ra không tăng mạnh, giá hồ tiêu có thể giữ đà tích cực. Ngược lại, nếu người dân tăng bán sau phiên tăng giá, thị trường có thể xuất hiện nhịp chững hoặc điều chỉnh.

Nhìn chung, giá hồ tiêu hôm nay 28/7/2026 tăng tại toàn bộ vùng khảo sát, dao động từ 139.000 - 142.000 đồng/kg. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu, trong khi giá tiêu Ấn Độ giữ nguyên so với ngày trước đó.