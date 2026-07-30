(GLO)- Theo điều hành của Liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng dầu trong nước chiều 30-7 tiếp tục tăng cao. Trong đó, xăng E10 tiến gần về mốc 23.000 đồng/lít.

Cụ thể, theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.420 đồng, hiện giá bán là 22.850 đồng/lít. Giá E5 RON 92 đồng thêm 1.500 đồng, ở mức 22.380 đồng/lít.

Chiều 30-7, xăng E10 tăng hơn 1.400 đồng, có giá 22.850 đồng/lít. Ảnh: ChatGPT

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng 910-1.860 đồng/lít, kg. Hiện dầu diesel có giá 27.620 đồng/lít, mazut là 16.470 đồng/kg.

Liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục ngừng trích lập, đồng thời cho chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức chi sử dụng quỹ với xăng sinh học là 500 đồng một lít, dầu diesel 1.000 đồng một lít, mazut 500 đồng một kg.

Việc giá xăng dầu trong nước tăng liên tiếp chủ yếu do giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây dưới tác động của những diễn biến địa chính trị, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Bên cạnh đó, cơ chế điều hành giá xăng dầu của Việt Nam bám sát diễn biến thị trường quốc tế nên khi giá nhập khẩu tăng, giá bán lẻ trong nước cũng chịu áp lực điều chỉnh tương ứng. Dù cơ quan điều hành tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ một số mặt hàng, mức tăng của giá thế giới vẫn khiến giá bán lẻ trong nước tiếp tục đi lên.