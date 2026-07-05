CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), CPI tháng 6-2026 giảm 0,39% so với tháng 5. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng, CPI bình quân vẫn tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2025.

Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng tăng 4,12%, thấp hơn mức tăng của CPI bình quân. Điều này phản ánh tác động đáng kể của biến động giá các mặt hàng như xăng dầu, gas và thực phẩm đối với lạm phát chung, trong khi các yếu tố này được loại trừ khi tính lạm phát cơ bản.

Áp lực lạm phát trong nửa đầu năm 2026 chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống khi tăng 4,79%. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Theo đó, áp lực lạm phát trong nửa đầu năm 2026 chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống khi tăng 4,79%, đóng góp khoảng 1,72 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng tăng 6,72%, đóng góp khoảng 1,53 điểm phần trăm vào lạm phát chung. Nhóm giao thông tăng 5,23%, chủ yếu do giá nhiên liệu bình quân vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước, làm CPI tăng thêm khoảng 0,52 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, nhóm giáo dục tăng 3,30% do nhiều cơ sở giáo dục điều chỉnh học phí; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,63%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,40%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,96%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,52%...

Riêng CPI trong tháng 6/2026 giảm 0,39% so với tháng trước, tăng 3,21% so với tháng 12-2025 và tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng hiếm hoi ghi nhận mức giảm của CPI trong năm nay, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu hạ nhiệt.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 4 nhóm giảm giá và 7 nhóm tăng giá. Cụ thể, nhóm giao thông giảm tới 4,85% do giá xăng dầu giảm mạnh theo diễn biến thị trường thế giới; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,07%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,06%.

Giá xăng dầu giảm mạnh đã kéo giảm CPI trong tháng 6-2026. Ảnh minh họa: VnEconomy

Ở chiều ngược lại, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,46%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,66% nhờ nhu cầu du lịch hè tăng cao. Các nhóm còn lại như: thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,13%, thông tin và truyền thông tăng 0,04%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03% và giáo dục tăng nhẹ 0,01%.

Bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Cục Thống kê - cho hay: Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và áp lực lạm phát gia tăng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. Đặc biệt, thị trường xăng dầu được điều hành chủ động, linh hoạt, bám sát diễn biến giá thế giới và cung cầu trong nước để hạn chế biến động giá trong nước, kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.