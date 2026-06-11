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Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2026 tăng 4,31%

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Vietnamnet, Tạp chí Thương trường)

(GLO)- Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng đầu năm 2026 tăng 4,31% so với cùng kỳ năm ngoái, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% mà Chính phủ đặt ra cho cả năm.

Riêng CPI tháng 5-2026 tăng 0,29% so với tháng trước (tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 3,61% so với tháng 12-2025). Diễn biến này phản ánh áp lực giá cả vẫn hiện hữu trên diện rộng khi có tới 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng giá trong tháng 5.

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Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5-2026 tăng 0,29% so với tháng trước. Ảnh: M.T

Đóng góp lớn nhất vào mức tăng CPI là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với mức tăng 0,96%. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu sử dụng điện và nước sinh hoạt tăng mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Nhóm giao thông tăng 0,83%, làm CPI chung tăng 0,08 điểm phần trăm. Giá xăng tăng 2,12% là nguyên nhân chính khiến nhóm này tăng giá, dù giá dầu diesel giảm 16,42% so với tháng trước.

Ngoài ra, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,48%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%...

Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 4,04%, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung.

Theo Bộ Tài chính, áp lực lạm phát trong thời gian qua chủ yếu xuất phát từ yếu tố chi phí, đặc biệt là giá năng lượng và nguyên vật liệu đầu vào. Biến động giá xăng dầu thế giới, cùng tác động từ các căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã làm gia tăng chi phí vận tải, logistics và sản xuất, qua đó lan tỏa sang nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác.

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