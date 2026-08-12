Phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh đa cấp

(GLO)- Ngày 12-8, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tham dự hội nghị có gần 90 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Vũ

Các đại biểu được cập nhật, nghiên cứu kiến thức pháp luật mới và thảo luận 2 nội dung trọng tâm, gồm: các quy định cốt lõi của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; trách nhiệm của chủ thể kinh doanh trong các giao dịch đặc thù; quy trình giải quyết các tranh chấp thông qua các phương thức thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.

Cùng với đó là các quy định mới về quản lý bán hàng đa cấp theo Nghị định số 137/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; việc nhận diện các mô hình đa cấp hợp pháp và biến tướng; hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các thủ tục hành chính đã được phân cấp, phân quyền về cho địa phương.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành và địa phương; tạo sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động thương mại, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Mai Xuân Minh - Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại giới thiệu các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Kha - Phó Giám đốc Sở Công Thương - nhấn mạnh, môi trường kinh doanh chỉ có thể phát triển lành mạnh, bền vững khi quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ hiệu quả và mọi hoạt động thương mại đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Để cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh, ngày 31-5 vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, đòi hỏi nâng cao hơn nữa trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành giữa Sở Công Thương với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nhằm tạo sự đồng bộ, hiệu quả, "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn"; tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống trong quản lý các hoạt động thương mại.

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chủ động tuân thủ đúng quy định ngay trong quá trình hoạt động.