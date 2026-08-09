Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng

(GLO)- Sau khi cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hiệp (xã Hòa Hội) đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Tăng tốc sau thời gian chậm tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Cát Hiệp do Công ty TNHH Sunley Việt Nam làm chủ đầu tư, có quy mô 50 ha, tổng vốn hơn 248 tỷ đồng, khởi công ngày 19-8-2025. Dự án được kỳ vọng thu hút các DN chế biến gỗ, sản xuất đồ gia dụng, nội ngoại thất từ gỗ, giả gỗ và nhựa giả mây vào đầu tư.

Sau lễ khởi công, dự án chậm triển khai do vướng mắc thủ tục pháp lý và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), ảnh hưởng đến kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của địa phương.

Từ đầu tháng 7-2026, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ đầu tư đã tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng như: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế. Đây là cơ sở để triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng trước, bìa trái) kiểm tra thực địa và yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Cát Hiệp. Ảnh: T.L

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, công tác bồi thường, GPMB cũng được tập trung thực hiện. Theo Ban Quản lý xã Hòa Hội, toàn bộ diện tích dự án đã được kiểm kê đất đai và tài sản trên đất. Đến nay, địa phương đã phê duyệt 2 phương án bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành chi trả cho 24/39 hộ dân bị ảnh hưởng, tương ứng gần 30 ha với tổng kinh phí gần 68 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Hòa Hội đang trình phê duyệt phương án bồi thường đợt 3 đối với 4,63 ha, kinh phí khoảng 13,5 tỷ đồng. Dự kiến trong tuần tới, địa phương sẽ tổ chức chi trả cho người dân. Phần diện tích còn lại hơn 15,6 ha tiếp tục được lập phương án bồi thường theo quy định.

Đơn vị thi công huy động máy móc san gạt mặt bằng Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp, chuẩn bị triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: T.L

Theo ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB. Sau khi được bố trí đầy đủ kinh phí, xã sẽ công khai phương án, lấy ý kiến người dân, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt, bảo đảm hài hòa giữa tiến độ dự án và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Sẵn sàng đón nhà đầu tư thứ cấp

Theo ông Cô Văn Đến - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sunley Việt Nam, DN đã chuẩn bị nguồn vốn phục vụ công tác bồi thường và sẽ tiếp tục bố trí kinh phí theo tiến độ, đồng thời sẵn sàng triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch.

CCN Cát Hiệp được định hướng đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các DN sản xuất hiện đại, nhất là trong lĩnh vực chế biến gỗ, nội thất và công nghiệp nhẹ thân thiện với môi trường. Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thành vào giữa năm 2027, tạo quỹ đất sản xuất tập trung, góp phần hạn chế sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường.

"Hiện đã có một số nhà đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực chế biến gỗ, nội thất liên hệ tìm hiểu và đăng ký đầu tư. Do đó, chúng tôi đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động", ông Đến cho biết.

Trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án ngày 2-8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xã Hòa Hội phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng và triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã hằng tuần trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm tiến độ do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của địa phương.