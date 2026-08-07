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Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

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Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Hồng Thương

Hội chợ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8, quy tụ 116 gian hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và các sản phẩm thực phẩm của 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất thuộc 30 xã, phường trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, có hơn 20 sản phẩm của 8 doanh nghiệp đến từ Quảng Ngãi, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Kbang Vũ Văn Hiền nhấn mạnh: Hội chợ là dịp để giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của xã Kbang cũng như các xã, phường trong và ngoài tỉnh; tạo không gian để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các ẩm thực truyền thống.

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Hội chợ quy tụ 116 gian hàng nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu và các sản phẩm thực phẩm. Ảnh: Hồng Thương

Hội chợ nhằm tạo cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất trong và ngoài tỉnh được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác kinh doanh, góp phần phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

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Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

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