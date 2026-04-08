Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom

(GLO)- Chiều 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã đến thăm, làm việc với Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom tại tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom có tổng vốn đầu tư 2.993 tỷ đồng; hiện trồng gần 16.269 ha cao su tại địa bàn 3 tỉnh: Kampong Thom, Siêm Riệp, Preah Vihear và có hệ thống nhà máy chế biến mủ cao su hiện đại bậc nhất đang hoạt động tại nước bạn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Năm 2025, sản lượng khai thác mủ của Công ty đạt 33.495 tấn, vượt hơn 2.000 tấn so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt 400 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho hơn 3.500 lao động với mức lương trung bình hiện nay đạt 13,8 triệu đồng/người/tháng.

Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom được công nhận là công ty đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được chứng nhận hoàn thành kiểm kê khí nhà kính với mức phát thải thấp so với các đơn vị trong ngày.

Trong lộ trình phát triển bền vững, nhất là từ nay đến năm 2060, Công ty phấn đấu trở thành chế biến mủ cao su mang thương hiệu VRG; cung cấp dịch vụ tư vấn và chuyển giao kỹ thuật, cây giống, phân bón; phát triển trồng mới hơn 40.000 ha cao su và trồng rừng.

Đặc biệt, Công ty tiếp tục thực hiện công tác kết nối cộng đồng, duy trì mối quan hệ với người dân và chính quyền địa phương, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) tặng quà cho lãnh đạo Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom. Ảnh: R'Piên

Phát biểu tại buổi đến thăm và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom đạt được trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Campuchia.

Theo định hướng, thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ kết nối, hỗ trợ và giới thiệu hàng loạt các doanh nghiệp lớn tại tỉnh sang khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại nhiều tỉnh của nước bạn; đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Do đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom và các doanh nghiệp có sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết cùng hợp tác, phát triển nhằm tạo đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng quan hệ hợp tác bền chặt, ngày càng phát triển giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, Gia Lai với các tỉnh của nước bạn nói riêng.

Nhân dịp năm mới Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom ngày càng phát triển, luôn là điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đất bạn Campuchia.