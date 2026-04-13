Agribank Chi nhánh Tam Quan được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng giao dịch Tam Quan.

Việc đưa chi nhánh vào hoạt động không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp tại khu vực Tam Quan và các phường lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Agribank Chi nhánh Tam Quan Bình Định. Ảnh: Dũng Nhân

Ở vai trò là chi nhánh trực thuộc Agribank Bình Định, Agribank Tam Quan sẽ đẩy mạnh tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, thủy sản và doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, cải tiến quy trình, lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Cùng với đó, chi nhánh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chương trình tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Việc đưa Chi nhánh Tam Quan vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tăng trưởng khu vực, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới ngày càng gia tăng.

Agribank là ngân hàng thương mại nhà nước có mạng lưới lớn nhất cả nước với khoảng 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, phục vụ hơn 10 triệu khách hàng cá nhân, 4 triệu hộ sản xuất và trên 60.000 doanh nghiệp.

Riêng Agribank Chi nhánh Bình Định hiện có 13 chi nhánh loại II, 9 phòng giao dịch và 1 điểm giao dịch lưu động. Tổng nguồn vốn và dư nợ của Agribank Chi nhánh Bình Định đạt trên 50.000 tỷ đồng, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Agribank Chi nhánh Bình Định đã công bố nhân sự lãnh đạo Chi nhánh Tam Quan. Theo đó, ông Trần Minh Quang giữ chức Giám đốc, ông Lê Xuân Khánh là Phó Giám đốc.

Agribank Chi nhánh Bình Định trao 50 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho phường Tam Quan. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, Agribank Chi nhánh Bình Định cũng đã trao 50 triệu đồng cho phường Tam Quan để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.