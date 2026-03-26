Hướng đến phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ ở Việt Nam

(GLO)- Ngày 24-3, tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai, Hiệp hội Con đường Tơ lụa Hàn Quốc phối hợp với UBND xã Ia Le tổ chức hội thảo "Phát triển bền vững dâu tằm tơ Việt Nam".

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai, Hiệp hội Con đường Tơ lụa Hàn Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy, UBND xã Ia Le; Liên hiệp HTX Dâu tằm tơ và Du lịch sinh thái Việt Nam cùng người dân trồng dâu nuôi tằm ở xã Ia Le.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tham luận quan trọng về định hướng phát triển ngành dâu tằm tơ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng dâu, nuôi tằm và liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Đại diện các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội hợp tác và giải pháp nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm tơ lụa.

Tại hội thảo, các bên liên quan đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án sản xuất và phân phối trứng tằm thân thiện với môi trường tại tỉnh Gia Lai.

Dự án do Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Con đường Tơ lụa Hàn Quốc triển khai trong khuôn khổ chương trình KOICA-IBS. Trong đó, tập trung sản xuất trứng giống tằm và nuôi tằm con ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Hà Bảo Gia Lai với quy mô 300 ha; mỗi năm sản xuất tối thiểu 170.000 hộp trứng cấp 2, nuôi tập trung 20.000 hộp tằm con cấp 2…

Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 600 tỷ đồng; dự kiến sẽ khởi công trong quý II-2026, hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ cao, đưa vào hoạt động từ quý IV-2027.