Gia Lai thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2035

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 3-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo đó, mục tiêu cụ thể là triển khai kịp thời các nội dung của Quyết định số 608/QĐ-TTg có liên quan đến địa phương; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế.

Gia Lai sẽ thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, hạ tầng thương mại và logistics phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh. Ảnh: Mộc Trà

Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường, chính sách thương mại, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, rào cản kỹ thuật và các cam kết trong ASEAN cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại điện tử, hạ tầng thương mại và logistics phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của tỉnh; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Đồng thời, khuyến khích chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp điều kiện địa phương.

Nâng cao năng lực cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh về hội nhập kinh tế quốc tế; bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận thông tin, cơ hội hỗ trợ phù hợp. Thiết lập cơ chế theo dõi, tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết; kịp thời đề xuất điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu hội nhập từng giai đoạn.

Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch; các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện.

Giai đoạn 2026-2030 triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và mở rộng thị trường.

Năm 2028 tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết). Năm 2030 tổng kết giai đoạn 2026-2030; báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng nội dung triển khai giai đoạn 2031-2035.

Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2026-2030; cập nhật yêu cầu hội nhập kinh tế ASEAN, định hướng chỉ đạo của Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2032 tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp (nếu cần thiết).

Năm 2035 tổng kết toàn bộ kế hoạch; đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất định hướng giai đoạn tiếp theo.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, bao gồm: tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin hội nhập; rà soát, lồng ghép cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền địa phương; phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, hạ tầng thương mại và logistics; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực doanh nghiệp; phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; mở rộng hợp tác, đối ngoại kinh tế và tiếp cận cơ hội hội nhập; theo dõi, kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết.