Cắt hạ hơn 11.000 cây cao su phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đang khẩn trương cắt hạ hàng ngàn cây cao su để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến cao tốc và các khu tái định cư.
Theo ông Sinh, tổng diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang bị thu hồi để thực hiện dự án là 25,94 ha với hơn 11.150 cây cao su bị ảnh hưởng.
Trong đó, diện tích phục vụ xây dựng 3 khu tái định cư dành cho khoảng 82 hộ dân là 11,76 ha với 5.299 cây cao su; diện tích nằm trong phạm vi tuyến cao tốc và đường gom là 14,18 ha với 5.851 cây.
Đến nay, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường sản lượng cho doanh nghiệp, đồng thời ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.
Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Ia Băng có chiều dài hơn 10 km, ảnh hưởng khoảng 460 hộ dân và dự kiến thu hồi khoảng 82,5 ha đất.
Đến nay, địa phương đã ban hành 42 phương án bồi thường với diện tích gần 59,93 ha, tổng kinh phí hơn 217 tỷ đồng.