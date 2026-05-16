Cắt hạ hơn 11.000 cây cao su phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Ngày 15-5, ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai)  cho biết: Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức cắt hạ cây cao su ở các vị trí quy hoạch khu tái định cư tại xã Ia Băng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đang khẩn trương cắt hạ hàng ngàn cây cao su để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến cao tốc và các khu tái định cư.

Theo ông Sinh, tổng diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang bị thu hồi để thực hiện dự án là 25,94 ha với hơn 11.150 cây cao su bị ảnh hưởng.

Trong đó, diện tích phục vụ xây dựng 3 khu tái định cư dành cho khoảng 82 hộ dân là 11,76 ha với 5.299 cây cao su; diện tích nằm trong phạm vi tuyến cao tốc và đường gom là 14,18 ha với 5.851 cây.

Đến nay, chính quyền địa phương đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường sản lượng cho doanh nghiệp, đồng thời ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định.

Hàng ngàn cây cao su đang trong thời kỳ thu hoạch được cắt hạ để bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và xây dựng các khu tái định cư. Ảnh: Minh Phương

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Ia Băng có chiều dài hơn 10 km, ảnh hưởng khoảng 460 hộ dân và dự kiến thu hồi khoảng 82,5 ha đất.

Đến nay, địa phương đã ban hành 42 phương án bồi thường với diện tích gần 59,93 ha, tổng kinh phí hơn 217 tỷ đồng.

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh "Gia Lai" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Gia Lai". Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành "bệ phóng" giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

