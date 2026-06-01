Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và vi phạm Luật Lâm nghiệp tại Gia Lai vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 105 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, mua bán, vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái phép…

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Ảnh: N.D

Đáng chú ý là tình trạng xâm lấn đất rừng tại các xã Ia Pia, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Lâu, Đak Sơ Mei và Phù Mỹ Tây… Đây đều là những địa bàn có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, địa hình phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông, từ đầu năm 2026 đến nay, kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã và lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, truy quét, phát hiện 23 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, có 8 vụ phá rừng trái pháp luật, 2 vụ khai thác rừng trái phép, 8 vụ vận chuyển lâm sản trái phép và 5 vụ tàng trữ lâm sản.

Hạt Kiểm lâm đã xử lý 6 vụ, các xã xử lý theo thẩm quyền 17 vụ. Trong đó, xã Ia Mơ có 9 vụ phá rừng, Ia Lâu 7 vụ, Ia Pia 6 vụ và Ia Puch 1 vụ.

Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng biên giới Ia Mơ.

﻿Ảnh: N.D

Ông Trần Anh Tài - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông - cho biết: Dù công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được các cấp, ngành triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ phá rừng cao, nhưng số vụ vi phạm trong 3 tháng đầu năm vẫn tăng 13 vụ so với cùng thời điểm năm ngoái.

Theo ông Tài, khó khăn lớn hiện nay là diện tích rừng quản lý rất lớn, trong khi nhiều diện tích do UBND các xã quản lý nhưng chưa giao hoặc chưa cho thuê còn nhiều. Điển hình như xã Ia Mơ có diện tích rừng lên đến 18.681 ha, trong đó khoảng 12.017 ha chưa giao, chưa cho thuê. Trong khi đó, UBND xã không có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, chủ yếu thuê lao động phổ thông làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng nên hiệu quả quản lý còn hạn chế.

Ngoài ra, nhiều khu vực rừng nằm dọc các tuyến kênh dẫn nước của công trình thủy lợi Ia Mơ thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, khiến các đối tượng lén lút phá rừng để lấy đất sản xuất.

“Bên cạnh áp lực từ địa bàn rộng và lực lượng mỏng, phần lớn diện tích rừng giao khoán cho người dân là rừng khộp và rừng nghèo kiệt nên giá trị hưởng lợi không nhiều. Đặc biệt, nhiều vụ vi phạm không bắt quả tang được đối tượng, trong khi người dân còn e ngại va chạm, chưa mạnh dạn tố giác hành vi phá rừng trái pháp luật” - ông Tài cho biết thêm.

Là một trong những địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn của cả nước, Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xâm hại tài nguyên rừng. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã trong tỉnh cùng khu vực giáp ranh với 2 tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát địa bàn.

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 ký kết quy chế phối hợp với 5 Hạt Kiểm lâm khu vực Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai trong quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh: N.D

Trước tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - cho biết: Dù công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được triển khai quyết liệt trong thời gian qua, nhưng tình trạng khai thác lâm sản trái phép và xâm lấn đất rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và Môi trường - cùng lực lượng kiểm lâm, chủ rừng kiểm tra rừng tại xã Ayun. Ảnh: N.D

Theo ông Hà, thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng cho người dân; kiên quyết xem xét trách nhiệm hoặc đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan và trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp nghiêm trọng…

Giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm, mà còn cần sự chung tay của chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và cộng đồng dân cư nhằm bảo vệ màu xanh đại ngàn tại Gia Lai trong dài hạn.