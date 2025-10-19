Ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phòng-chống cháy rừng

(GLO)- Chiều 17-10, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và PCCCR, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp với 5 hạt kiểm lâm khu vực Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh và Ia Grai.

Tham dự có ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, cùng lãnh đạo một số phòng chuyên môn, hạt kiểm lâm khu vực lân cận.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: N.D

Theo quy chế, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR số 2 sẽ phối hợp cùng 5 hạt kiểm lâm khu vực xây dựng kế hoạch quản lý, bảo vệ và PCCCR; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Đặc biệt, nắm chắc địa bàn, nhận định các điểm nóng có nguy cơ cháy rừng; phối hợp tổ chức tuần tra, truy quét và chữa cháy rừng ở những khu vực trọng điểm thường xảy ra vi phạm như phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và đất rừng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Thanh Hà-Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Việc Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với 5 hạt kiểm lâm khu vực Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai là rất kịp thời và thiết thực; qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý sớm để bảo vệ diện tích rừng trong mùa khô 2025-2026 nói riêng và thời gian tới nói chung.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và PCCCR. Ảnh: N.D

Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đề nghị, sau lễ ký kết quy chế phối hợp này, các đơn vị tập trung triển khai đến toàn thể lực lượng kiểm lâm; duy trì chế độ thông tin kịp thời, chính xác, nhất là trong các tình huống PCCCR và truy quét các vụ việc phức tạp; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát liên vùng, liên xã và trên các địa bàn giáp ranh trong và ngoài tỉnh.