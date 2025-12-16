Ngày 16-12, giá cà phê tiếp tục “lao dốc” sau phiên đi ngang

(GLO)- Sau phiên đi ngang hôm qua, ngày 16-12, giá cà phê trong nước tiếp tục lao dốc với mức giảm 1.900-2.200 đồng/kg, xuống còn 94.700-95.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giảm 2.200 đồng/kg, về mức 96.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thương lái thu mua ở mức 97.300 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 96.700 đồng/kg.

Ngày 16-12, giá cà phê trong nước tiếp tục lao dốc với mức giảm 1.900-2.200 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,93%, xuống còn 4.042 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 1,89% (76 USD/tấn), đạt 3.923 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 cũng giảm mạnh 2,38%, xuống còn 387,7 US cent/pound; kỳ hạn giao tháng 3-2026 giảm 2,43%, đạt 360,3 US cent/pound.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, giá cà phê Robusta kỳ hạn đã giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua, trong bối cảnh vụ thu hoạch tại Việt Nam-quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới đang bước vào cao điểm sau khi bị trì hoãn do bão và lũ lụt. Vì vậy, thị trường có thể phải đối mặt với đợt điều chỉnh giảm giá sâu hơn.